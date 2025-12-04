ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Της έγινε... εφιάλτης και δεν πάει άλλο!

ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ

Δημοσιευτηκε:

Της έγινε... εφιάλτης και δεν πάει άλλο!

Πάνε τέσσερα χρόνια να κερδίσει η ΑΕΚ στη Λάρνακα τον Εθνικό Άχνας.

Η προσφυγική ομάδα αποδεικνύεται σκληρό καρύδι όποτε φιλοξενείται από τους κιτρινοπράσινους στην έδρα τους, αφού στις δύο τελευταίες της επισκέψεις στην «Αρένα» κατάφερε να αποσπάσει ισάριθμες ισοπαλίες. Μάλιστα και στα δύο αυτά παιχνίδια σημειώθηκαν πολλά τέρματα. Κατά την περσινή περίοδο, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής, η ΑΕΚ απώλεσε δύο πολύτιμους βαθμούς στον εντός έδρας αγώνα της με τον Εθνικό, αφού εξήλθε ισόπαλη 2-2. Παρ' όλο που βρέθηκε πίσω στο σκορ, κατάφερε να φέρει «τούμπα» το ματς με γκολ του Γκάμα και αυτογκόλ, ωστόσο προς το τέλος της αναμέτρησης δέχθηκε την ψυχρολουσία της ισοφάρισης. Τη σεζόν 2023-24 έγινε ένα… «τρελό» παιχνίδι μεταξύ των δύο ομάδων, το οποίο έληξε ισόπαλο με το εκπληκτικό 5-5! Ο Φραν Σολ σημείωσε τέσσερα γκολ σε εκείνο τον αγώνα κι ένα ο Τρισκόφσκι αλλά δεν έφταναν για να χαρίσουν τη νίκη στην ΑΕΚ, η άμυνα της οποίας έμπαζε από παντού.

Την περίοδο 2022-23 ο Εθνικός Άχνας ήταν στη Β΄ Κατηγορία. Η τελευταία εντός έδρας νίκη της ΑΕΚ επί της ομάδας της Άχνας σημειώθηκε την 8η αγωνιστική της σεζόν 2021-22. Ήταν 31 Οκτωβρίου 2021, όταν η ΑΕΚ κέρδισε δύσκολα με σκορ 1-0, με τον Ρομό να χρίζεται (χρυσός) σκόρερ. Λαμβάνοντας, λοιπόν, υπόψη την παράδοση των τελευταίων ετών, η ΑΕΚ τα βρίσκει μπαστούνια απέναντι στον Εθνικό και ο αγώνας του ερχόμενου Σαββάτου (6/12, 19:00)) εκτιμάται ότι θα κρύβει ξανά πολλές παγίδες.

Άλλωστε, οι Αχνιώτες προέρχονται από έναν καταστροφικό Νοέμβριο, όπου γνώρισαν τέσσερις σερί ήττες στο πρωτάθλημα, για αυτό και πιστεύεται ότι θα πωλήσουν πολύ ακριβά το τομάρι τους. Η ΑΕΚ καλείται να βγάλει αντίδραση μετά την απρόσμενη ισοπαλία με τον Ακρίτα. Και στον επόμενο αγώνα είναι το λογικό φαβορί αλλά θα πρέπει να το αποδείξει στο γήπεδο. Οι κιτρινοπράσινοι δεν έχουν την πολυτέλεια για άλλο στραβοπάτημα και νέες απώλειες βαθμών με ομάδες μικρότερου βεληνεκούς, καθότι σε μια τέτοια περίπτωση πιθανόν να δουν τη διαφορά τους από την κορυφή της βαθμολογίας να μεγαλώνει.

 

