ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η Ρεάλ Μαδρίτης καταθέτει φάκελο στη FIFA για δύο δεκαετίες διαιτητικών αδικιών στην εποχή «Νεγκρέιρα»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Η Ρεάλ Μαδρίτης καταθέτει φάκελο στη FIFA για δύο δεκαετίες διαιτητικών αδικιών στην εποχή «Νεγκρέιρα»

Σύμφωνα με το «El Chiringuito», η Ρεάλ Μαδρίτης έχει ολοκληρώσει μια εκτενή έκθεση την οποία σκοπεύει να αποστείλει στη FIFA, με στόχο να τεκμηριώσει τις διαιτητικές αδικίες που θεωρεί ότι έχει υποστεί για περισσότερα από 20 χρόνια, κυρίως κατά την περίοδο που συνδέεται με την υπόθεση «Νεγκρέιρα».

Μετά τις πρόσφατες αιχμές που άφησε ο Φλορεντίνο Πέρεθ προς την Μπαρτσελόνα για τη συγκεκριμένη υπόθεση, οι Μαδριλένοι αποφάσισαν να προβούν σε επίσημη κίνηση. Η έκθεση, όπως αναφέρεται, εστιάζει συνολικά στο πλαίσιο της διαιτησίας στην Ισπανία και θα σταλεί μέσα στις επόμενες ημέρες στην Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου.

Υπενθυμίζεται ότι η Μπαρτσελόνα κατηγορείται πως κατέβαλε πάνω από 7 εκατομμύρια ευρώ στον Χοσέ Μαρία Ενρίκεθ Νεγκρέιρα, πρώην αντιπρόεδρο της Τεχνικής Επιτροπής Διαιτητών, καθώς και στις εταιρείες του, το διάστημα 2001–2018.

Επισήμως, οι πληρωμές παρουσιάζονταν ως «τεχνικές αναφορές» και αξιολογήσεις διαιτησίας, όμως οι εισαγγελικές αρχές εκτιμούν ότι στόχος τους ήταν η επιρροή στον ορισμό και τη συμπεριφορά των διαιτητών.

Στην υπόθεση εμπλέκονται επίσης οι πρώην πρόεδροι της Μπαρτσελόνα Σάντρο Ροσέλ και Τζουσέπ Μαρία Μπαρτομέου. Οι κατηγορίες αυτές έχουν αναζωπυρώσει τη διαμάχη μεταξύ των δύο μεγάλων συλλόγων της Ισπανίας.

Η πρόσφατη δημόσια δήλωση του Πέρεθ προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Τζοάν Λαπόρτα, ο οποίος κατηγόρησε τη Ρεάλ για μακροχρόνια εύνοια από τους διαιτητές και σχολίασε ότι οι «μερένγκες» πάσχουν από… «μπαρτσελονίτιδα».

sdna.gr 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Σοκ στο Μιλγουόκι: Για έναν μήνα στα «πιτς» ο Αντετοκούνμπο

NBA

|

Category image

Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε: Οι εικόνες που εξηγούν γιατί αναβλήθηκε το ματς

EUROLEAGUE

|

Category image

Τέλος τα εισιτήρια της Ανόρθωσης για Απόλλωνα

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

A Bola: «Έρχονται απολύσεις στη Ρίο Άβε με απόφαση Μαρινάκη»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Λύγισε την Ομόνοια με τους πρώην... πράσινους η ΑΕΛ!

Φούτσαλ

|

Category image

Γιαννακόπουλος για ΣΕΦ: «Είμαι αισιόδοξος ότι η απόφαση θα είναι 0-20»

EUROLEAGUE

|

Category image

Γιουβέντους και Ντόρτμουντ ενδιαφέρονται για Μουζακίτη, σύμφωνα με τη «Sun»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μία σίγουρα, ίσως και άλλες...

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Παρτίζαν: Ο Λάσο πιο μπροστά απ’ όλους για τη διαδοχή του Ομπράντοβιτς

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Οριστική αναβολή στον αγώνα του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε

EUROLEAGUE

|

Category image

Η μισή Premier League χτυπάει την πόρτα του Ροντρίγκο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΦΩΤΟ: To «ραντεβού» Τόμας-Καστέλ με φίλους του Απόλλωνα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Στον... αέρα το Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε!

EUROLEAGUE

|

Category image

Το πρωτόγνωρο σκηνικό με Ντράγκομιρ

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Η Ιταλία στο Μπέργκαμο με τη Β. Ιρλανδία για τα ευρωπαϊκά playoffs

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη