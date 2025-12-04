Η Ρεάλ Μαδρίτης καταθέτει φάκελο στη FIFA για δύο δεκαετίες διαιτητικών αδικιών στην εποχή «Νεγκρέιρα»

Μετά τις πρόσφατες αιχμές που άφησε ο Φλορεντίνο Πέρεθ προς την Μπαρτσελόνα για τη συγκεκριμένη υπόθεση, οι Μαδριλένοι αποφάσισαν να προβούν σε επίσημη κίνηση. Η έκθεση, όπως αναφέρεται, εστιάζει συνολικά στο πλαίσιο της διαιτησίας στην Ισπανία και θα σταλεί μέσα στις επόμενες ημέρες στην Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου.

Υπενθυμίζεται ότι η Μπαρτσελόνα κατηγορείται πως κατέβαλε πάνω από 7 εκατομμύρια ευρώ στον Χοσέ Μαρία Ενρίκεθ Νεγκρέιρα, πρώην αντιπρόεδρο της Τεχνικής Επιτροπής Διαιτητών, καθώς και στις εταιρείες του, το διάστημα 2001–2018.

Επισήμως, οι πληρωμές παρουσιάζονταν ως «τεχνικές αναφορές» και αξιολογήσεις διαιτησίας, όμως οι εισαγγελικές αρχές εκτιμούν ότι στόχος τους ήταν η επιρροή στον ορισμό και τη συμπεριφορά των διαιτητών.

Στην υπόθεση εμπλέκονται επίσης οι πρώην πρόεδροι της Μπαρτσελόνα Σάντρο Ροσέλ και Τζουσέπ Μαρία Μπαρτομέου. Οι κατηγορίες αυτές έχουν αναζωπυρώσει τη διαμάχη μεταξύ των δύο μεγάλων συλλόγων της Ισπανίας.

Η πρόσφατη δημόσια δήλωση του Πέρεθ προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Τζοάν Λαπόρτα, ο οποίος κατηγόρησε τη Ρεάλ για μακροχρόνια εύνοια από τους διαιτητές και σχολίασε ότι οι «μερένγκες» πάσχουν από… «μπαρτσελονίτιδα».

sdna.gr