Νόιερ: «Δεν έχω αποφασίσει ακόμη για το μέλλον μου – Θέλω χρόνο για να σκεφτώ»

Η Μπάγερν εξασφάλισε την πρόκριση με γκολ του Χάρι Κέιν και δύο αυτογκόλ των Ανσά και Λεϊτέ, ενώ ο 39χρονος τερματοφύλακας αγωνίστηκε βασικός και συνέχισε να αποτελεί σημαντικό στήριγμα για τους Βαυαρούς. Ωστόσο, το μέλλον του στη Μόναχο παραμένει αβέβαιο, καθώς το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται τον Ιούνιο.

Σε δηλώσεις του στο «Sky Germany», ο εμβληματικός πορτιέρε τόνισε πως ακόμη δεν έχει καταλήξει: «Όχι ακόμη. Προτιμώ να πάρω τον χρόνο μου. Πρέπει να σκεφτώ πώς ανταποκρίνεται το σώμα μου, ποια είναι η φυσική μου κατάσταση και αν έχει νόημα να συνεχίσω. Θα καθυστερήσω λίγο αυτή την απόφαση».

sdna.gr