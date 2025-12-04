ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Νόιερ: «Δεν έχω αποφασίσει ακόμη για το μέλλον μου – Θέλω χρόνο για να σκεφτώ»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Νόιερ: «Δεν έχω αποφασίσει ακόμη για το μέλλον μου – Θέλω χρόνο για να σκεφτώ»

Ο Μάνουελ Νόιερ μίλησε ανοιχτά για το μέλλον του μετά τη νίκη της Μπάγερν Μονάχου με 3-2 επί της Ουνιόν Βερολίνου για τη φάση των «16» του DFB Pokal, αφήνοντας όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά.

Η Μπάγερν εξασφάλισε την πρόκριση με γκολ του Χάρι Κέιν και δύο αυτογκόλ των Ανσά και Λεϊτέ, ενώ ο 39χρονος τερματοφύλακας αγωνίστηκε βασικός και συνέχισε να αποτελεί σημαντικό στήριγμα για τους Βαυαρούς. Ωστόσο, το μέλλον του στη Μόναχο παραμένει αβέβαιο, καθώς το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται τον Ιούνιο.

Σε δηλώσεις του στο «Sky Germany», ο εμβληματικός πορτιέρε τόνισε πως ακόμη δεν έχει καταλήξει: «Όχι ακόμη. Προτιμώ να πάρω τον χρόνο μου. Πρέπει να σκεφτώ πώς ανταποκρίνεται το σώμα μου, ποια είναι η φυσική μου κατάσταση και αν έχει νόημα να συνεχίσω. Θα καθυστερήσω λίγο αυτή την απόφαση».

sdna.gr 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Σοκ στο Μιλγουόκι: Για έναν μήνα στα «πιτς» ο Αντετοκούνμπο

NBA

|

Category image

Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε: Οι εικόνες που εξηγούν γιατί αναβλήθηκε το ματς

EUROLEAGUE

|

Category image

Τέλος τα εισιτήρια της Ανόρθωσης για Απόλλωνα

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

A Bola: «Έρχονται απολύσεις στη Ρίο Άβε με απόφαση Μαρινάκη»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Λύγισε την Ομόνοια με τους πρώην... πράσινους η ΑΕΛ!

Φούτσαλ

|

Category image

Γιαννακόπουλος για ΣΕΦ: «Είμαι αισιόδοξος ότι η απόφαση θα είναι 0-20»

EUROLEAGUE

|

Category image

Γιουβέντους και Ντόρτμουντ ενδιαφέρονται για Μουζακίτη, σύμφωνα με τη «Sun»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μία σίγουρα, ίσως και άλλες...

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Παρτίζαν: Ο Λάσο πιο μπροστά απ’ όλους για τη διαδοχή του Ομπράντοβιτς

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Οριστική αναβολή στον αγώνα του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε

EUROLEAGUE

|

Category image

Η μισή Premier League χτυπάει την πόρτα του Ροντρίγκο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΦΩΤΟ: To «ραντεβού» Τόμας-Καστέλ με φίλους του Απόλλωνα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Στον... αέρα το Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε!

EUROLEAGUE

|

Category image

Το πρωτόγνωρο σκηνικό με Ντράγκομιρ

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Η Ιταλία στο Μπέργκαμο με τη Β. Ιρλανδία για τα ευρωπαϊκά playoffs

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη