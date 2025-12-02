ΒΙΝΤΕΟ: Η υποδοχή του Golden Boy

Ο Ολυμπιακός αλλά και ολόκληρο το ελληνικό ποδόσφαιρο πανηγύρισε μαζί την τεράστια στιγμή του Χρήστου Μουζακίτη.

Ο νεαρός άσος των «ερυθρόλευκων» παρέλαβε το βραβείο του Golden Boy Web για το 2025 στην Τελετή που διοργάνωσε η Tuttosport στην Ιταλία.

Ο πιτσιρικάς δεν μπορούσε να κρύψει τη χαρά του, ενώ το ίδιο ακριβώς συνέβη και για τους συμπαίκτες του στον Ολυμπιακό, οι οποίοι τον υποδέχθηκαν όλοι μαζί με μία αγκαλιά στο αεροδρόμιο όταν και επέστρεψε με το βραβείο στα χέρια.

Οι Πειραιώτες δημοσίευσαν στα social media ένα βίντεο με τους παίκτες του Ολυμπιακού να συγχαίρουν, αλλά και να πειράζουν το Μουζακίτη, μέχρι να βγάλουν όλοι μαζί μία φωτογραφία, εννοείται αγκαλιά με το βραβείο.

