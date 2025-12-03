Κύπελλο Ελλάδας: Mαγνητίζει το ντέρμπι στη Θεσσαλονίκη

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Δείτε το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής της league phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Φουλ δράση με οκτώ αγώνες σήμερα για την 4η αγωνιστική της league phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, με το μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης να ξεχωρίζει. Ο Άρης φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ στις 21:30, λίγες ημέρες πριν ανταμώσουν οι δύο ομάδες στην Τούμπα για το πρωτάθλημα.

Πολύ νωρίτερα, στις 13:30, η Ελλάς Σύρου υποδέχεται τον Ολυμπιακό, που ψάχνει το 3/3, ενώ κάτι αντίστοιχο θα επιδιώξει στις 19:30 ο Παναθηναϊκός, υποδεχόμενος την Κηφισιά.

Η δε ΑΕΚ, φιλοξενεί δύο ώρες νωρίτερα τον ΟΦΗ, έχοντας ήδη εννέα βαθμούς και ψάχνοντας το απόλυτο, που πιθανότατα θα τη στείλει από τώρα στα προημιτελικά - με τους Κρητικούς βέβαια να είναι κι αυτοί άχαστοι μέχρι τώρα.

Το ίδιο ψάχνει επίσης ο Λεβαδειακός στο εκτός έδρας ματς με τη Μαρκό, με τους Βοιωτούς να θέλουν να αφήσουν πίσω τους την ήττα από τον ΠΑΟΚ για το πρωτάθλημα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Τρίτη (02/12)

Βόλος-Αιγάλεω 6-0

 

Τετάρτη (03/12)

Ελλάς Σύρου-Ολυμπιακός (13:30)

Athens Kallithea-Καβάλα (15:00)

Μαρκό-Λεβαδειακός (15:00)

ΑΕΛ Novibet-Ατρόμητος (16:00)

Αστέρας ΑΚΤΟR-Ηλιούπολη (17:00)

ΑΕΚ-ΟΦΗ (17:30)

Παναθηναϊκός-Κηφισιά (19:30)

Άρης-ΠΑΟΚ (21:30)

Πέμπτη (04/12)

Ηρακλής-Παναιτωλικός (17:00)

 

Πηγή: sport-fm,gr

