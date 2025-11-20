ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Έντονη κριτική Κάραχερ στη Λίβερπουλ: «Αν δεν πάρει αμυντικό, θα μείνει εκτός από το επόμενο Champions League»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Έντονη κριτική Κάραχερ στη Λίβερπουλ: «Αν δεν πάρει αμυντικό, θα μείνει εκτός από το επόμενο Champions League»

Ο Τζέιμι Κάραχερ «χτύπησε καμπανάκι» στη Λίβερπουλ, τονίζοντας πως χωρίς ενίσχυση στην άμυνα τον Ιανουάριο τα πράγματα θα εξελιχθούν ακόμα χειρότερα.

Οι «reds» ετοιμάζονται για την επιστροφή στη δράση μετά τη διακοπή των Εθνικών ομάδων και το ματς με τη Νότιγχαμ Φόρεστ στο «Άνφιλντ» (22/11, 17:00), σε μια περίοδο όπου ψάχνουν αντίδραση ύστερα από 5 ήττες στα τελευταία 6 παιχνίδια της Premier League.

Η κριτική προς την ομάδα του Άρνε Σλοτ είναι έντονη, με τον Κάραχερ –σε νέα παρέμβασή του στο «The Overlap Podcast»– να τα «ψέλνει» στη διοίκηση για την έλλειψη βάθους και φυσικής κατάστασης στο ρόστερ. Παράλληλα, άφησε αιχμές και για τον Σλοτ, λέγοντας πως μιλούσε για τον Πεπ Γκουαρδιόλα «λες και ήταν ήρωας».

Ο παλαίμαχος αμυντικός της Λίβερπουλ δεν μάσησε τα λόγια του και ξεκαθάρισε ότι χωρίς άμεσες κινήσεις ενίσχυσης στα μετόπισθεν, τα προβλήματα της ομάδας μπορεί να γίνουν ακόμη μεγαλύτερα τους κρίσιμους επόμενους μήνες.

Αναλυτικά όσα ανέφερε

«Νομίζω ότι υπάρχουν πολλά μικρά πράγματα. Αλλά αν είμαστε ειλικρινείς, κοιτάζοντας τα παιχνίδια που έχουν χάσει και το πως τα έχουν χάσει, δεν μπορούν να διαχειριστούν τη σωματικότητα της Premier.

Ο Άρνε Σλοτ ήθελε να μετατρέψει τη Λίβερπουλ σε κάτι που θα είχε περισσότερο ποδόσφαιρο, περισσότερα γκολ και ψυχαγωγία. Όταν έπαιξε με τη Μάντσεστερ Σίτι την περασμένη εβδομάδα, υπερασπιζόταν τον Πεπ σαν να ήταν ο ήρωάς του, και πιθανότατα είναι για πολλούς προπονητές.

Δεν νομίζω ότι αυτή η ομάδα παικτών είναι εξοπλισμένη για να κερδίσει την Premier League φέτος, ακόμη και με τους βαθμούς και το πόσο πίσω είναι. Ίσως τον Ιανουάριο θα χρειαστεί περισσότερη σωματική διάπλαση, περισσότερη ταχύτητα, περισσότερη δύναμη. Νομίζω ότι αν η Λίβερπουλ δεν υπογράψει έναν αμυντικό τον Ιανουάριο, μπορεί να χάσει το Champions League.»

 

Athletiko.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τρίτη σερί νίκη για τον Παναθηναϊκό με 100άρα επί της Ντουμπάι

EUROLEAGUE

|

Category image

Αποχώρησε με τραυματισμό στον αστράγαλο ο Οσμάν

EUROLEAGUE

|

Category image

ΠΑΟΚ: Συμφωνία ΑΣ και ΠΑΕ για τη Νέα Τούμπα

Ελλάδα

|

Category image

Το έχει σαν… απωθημένο

ΑΡΗΣ

|

Category image

Έριξε εφτάρα κι έπιασε κορυφή ο ΑΠΟΕΛ

Φούτσαλ

|

Category image

Δίνουν λύσεις οι Πεχλιβάνης και Δημητρίου

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Να κάνει το ίδιο κι αυτή τη φορά!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ανατροπή κι επιστροφή στις νίκες με διπλό

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Προπονείται στη Μαδρίτη και μετά παίρνει το αεροπλάνο για Αθήνα η Ρεάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Για να τριτώσει το καλό

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Μένει ελεύθερος από τους Ιντιάνα Πέισερς ο Μόντε Μόρις

NBA

|

Category image

Χρειάζεται γερές αποδείξεις

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Αίτημα του Ολυμπιακού στην UEFA για αλλαγή τερματοφύλακα

Ελλάδα

|

Category image

Βλέπει προπονητές αλλά βλέπει σοβαρά και την Ανόρθωση

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Η εθνική Ιταλίας δεν σταματά να σκέφτεται τον Πολονάρα - Τον κάλεσε τιμητικά για τα προκριματικά

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη