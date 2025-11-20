Έντονη κριτική Κάραχερ στη Λίβερπουλ: «Αν δεν πάρει αμυντικό, θα μείνει εκτός από το επόμενο Champions League»

Οι «reds» ετοιμάζονται για την επιστροφή στη δράση μετά τη διακοπή των Εθνικών ομάδων και το ματς με τη Νότιγχαμ Φόρεστ στο «Άνφιλντ» (22/11, 17:00), σε μια περίοδο όπου ψάχνουν αντίδραση ύστερα από 5 ήττες στα τελευταία 6 παιχνίδια της Premier League.

Η κριτική προς την ομάδα του Άρνε Σλοτ είναι έντονη, με τον Κάραχερ –σε νέα παρέμβασή του στο «The Overlap Podcast»– να τα «ψέλνει» στη διοίκηση για την έλλειψη βάθους και φυσικής κατάστασης στο ρόστερ. Παράλληλα, άφησε αιχμές και για τον Σλοτ, λέγοντας πως μιλούσε για τον Πεπ Γκουαρδιόλα «λες και ήταν ήρωας».

Ο παλαίμαχος αμυντικός της Λίβερπουλ δεν μάσησε τα λόγια του και ξεκαθάρισε ότι χωρίς άμεσες κινήσεις ενίσχυσης στα μετόπισθεν, τα προβλήματα της ομάδας μπορεί να γίνουν ακόμη μεγαλύτερα τους κρίσιμους επόμενους μήνες.

Αναλυτικά όσα ανέφερε

«Νομίζω ότι υπάρχουν πολλά μικρά πράγματα. Αλλά αν είμαστε ειλικρινείς, κοιτάζοντας τα παιχνίδια που έχουν χάσει και το πως τα έχουν χάσει, δεν μπορούν να διαχειριστούν τη σωματικότητα της Premier.

Ο Άρνε Σλοτ ήθελε να μετατρέψει τη Λίβερπουλ σε κάτι που θα είχε περισσότερο ποδόσφαιρο, περισσότερα γκολ και ψυχαγωγία. Όταν έπαιξε με τη Μάντσεστερ Σίτι την περασμένη εβδομάδα, υπερασπιζόταν τον Πεπ σαν να ήταν ο ήρωάς του, και πιθανότατα είναι για πολλούς προπονητές.

Δεν νομίζω ότι αυτή η ομάδα παικτών είναι εξοπλισμένη για να κερδίσει την Premier League φέτος, ακόμη και με τους βαθμούς και το πόσο πίσω είναι. Ίσως τον Ιανουάριο θα χρειαστεί περισσότερη σωματική διάπλαση, περισσότερη ταχύτητα, περισσότερη δύναμη. Νομίζω ότι αν η Λίβερπουλ δεν υπογράψει έναν αμυντικό τον Ιανουάριο, μπορεί να χάσει το Champions League.»

