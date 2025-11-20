ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Σοκ στον Παναθηναϊκό με Πελίστρι: Υπέστη νέα θλάση!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Σοκ στον Παναθηναϊκό με Πελίστρι: Υπέστη νέα θλάση!

Ο Φακούντο Πελίστρι υποβλήθηκε σε μαγνητική μετά από ενόχληση που αισθάνθηκε στον τετρακέφαλο, με τη διάγνωση να αναφέρει θλάση!

Η ατυχία δεν λέει να εγκαταλείψει τον Φακούντο Πελίστρι, καθώς ο Ουρουγουανός μεσοεπιθετικός υπέστη νέα θλάση και θα μείνει ξανά εκτός δράσης. Ο Παναθηναϊκός βλέπει τον παίκτη να τίθεται νοκ-άουτ για δεύτερη φορά μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, αυτήν τη φορά με τραυματισμό στο άλλο πόδι, γεγονός που δημιουργεί έναν ακόμη πονοκέφαλο στο τεχνικό επιτελείο.

Η απουσία του Πελίστρι έρχεται σε μια κρίσιμη περίοδο, με συνεχόμενα παιχνίδια σε Ελλάδα και Ευρώπη που απαιτούν βάθος και λύσεις στο ρόστερ. Ο 23χρονος εξτρέμ είχε ταξιδέψει με την αποστολή της Ουρουγουάης για τα προκριματικά του Μουντιάλ, όμως επέστρεψε στην Αθήνα με ενοχλήσεις και αποχώρησε πρόωρα από τις διεθνείς υποχρεώσεις του.

Αν και δεν έχει προσδιοριστεί η σοβαρότητα της νέας θλάσης, πρόκειται για διαφορετικό τραυματισμό από τον προηγούμενο, που τον είχε κρατήσει εκτός από τις 28 Αυγούστου έως και το πρόσφατο ματς με τον ΠΑΟΚ. Η επιστροφή του συνοδεύτηκε από αυτήν την αρνητική εξέλιξη, που αφήνει τον Παναθηναϊκό χωρίς μία ακόμη σημαντική λύση στην επίθεση.

Τα καλά νέα, πάντως, έχουν να κάνουν με τους Ντέσερς, Καλάμπρια και Κώτσιρα, οι οποίοι έβγαλαν το μεγαλύτερο μέρος της προπόνησης. Από εκεί και πέρα, ο Γιώργος Κυριακόπουλος συνέχισε το πρόγραμμα της θεραπείας του, ο Ρενάτο Σάντσες έκανε ατομικό, ενώ ο Ράφα Μπενίτεθ προπόνησε την ομάδα δίνοντας έμφαση στην τακτική.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ:

Με την επιστροφή όλων των διεθνών ποδοσφαιριστών πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης η προπόνηση του Παναθηναϊκού στο «Γ. Καλαφάτης».

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με προθέρμανση, συνεχίστηκε με άσκηση κυκλοφορίας μπάλας, ενώ έμφαση δόθηκε από τον Ράφα Μπενίτεθ στο κομμάτι της τακτικής.Μεγάλο μέρος του προγράμματος ακολούθησαν οι Ντέσερς, Καλάμπρια, Κώτσιρας, ενώ ατομικό έκανε ο Σάντσες και θεραπεία ο Κυριακόπουλος.Ο Πελίστρι υποβλήθηκε σε μαγνητική μετά από ενόχληση που αισθάνθηκε στον τετρακέφαλο, με τη διάγνωση να αναφέρει θλάση.

 

sportfm.gr

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τρίτη σερί νίκη για τον Παναθηναϊκό με 100άρα επί της Ντουμπάι

EUROLEAGUE

|

Category image

Αποχώρησε με τραυματισμό στον αστράγαλο ο Οσμάν

EUROLEAGUE

|

Category image

ΠΑΟΚ: Συμφωνία ΑΣ και ΠΑΕ για τη Νέα Τούμπα

Ελλάδα

|

Category image

Το έχει σαν… απωθημένο

ΑΡΗΣ

|

Category image

Έριξε εφτάρα κι έπιασε κορυφή ο ΑΠΟΕΛ

Φούτσαλ

|

Category image

Δίνουν λύσεις οι Πεχλιβάνης και Δημητρίου

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Να κάνει το ίδιο κι αυτή τη φορά!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ανατροπή κι επιστροφή στις νίκες με διπλό

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Προπονείται στη Μαδρίτη και μετά παίρνει το αεροπλάνο για Αθήνα η Ρεάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Για να τριτώσει το καλό

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Μένει ελεύθερος από τους Ιντιάνα Πέισερς ο Μόντε Μόρις

NBA

|

Category image

Χρειάζεται γερές αποδείξεις

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Αίτημα του Ολυμπιακού στην UEFA για αλλαγή τερματοφύλακα

Ελλάδα

|

Category image

Βλέπει προπονητές αλλά βλέπει σοβαρά και την Ανόρθωση

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Η εθνική Ιταλίας δεν σταματά να σκέφτεται τον Πολονάρα - Τον κάλεσε τιμητικά για τα προκριματικά

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη