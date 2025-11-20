Σοκ στον Παναθηναϊκό με Πελίστρι: Υπέστη νέα θλάση!

Η ατυχία δεν λέει να εγκαταλείψει τον Φακούντο Πελίστρι, καθώς ο Ουρουγουανός μεσοεπιθετικός υπέστη νέα θλάση και θα μείνει ξανά εκτός δράσης. Ο Παναθηναϊκός βλέπει τον παίκτη να τίθεται νοκ-άουτ για δεύτερη φορά μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, αυτήν τη φορά με τραυματισμό στο άλλο πόδι, γεγονός που δημιουργεί έναν ακόμη πονοκέφαλο στο τεχνικό επιτελείο.

Η απουσία του Πελίστρι έρχεται σε μια κρίσιμη περίοδο, με συνεχόμενα παιχνίδια σε Ελλάδα και Ευρώπη που απαιτούν βάθος και λύσεις στο ρόστερ. Ο 23χρονος εξτρέμ είχε ταξιδέψει με την αποστολή της Ουρουγουάης για τα προκριματικά του Μουντιάλ, όμως επέστρεψε στην Αθήνα με ενοχλήσεις και αποχώρησε πρόωρα από τις διεθνείς υποχρεώσεις του.

Αν και δεν έχει προσδιοριστεί η σοβαρότητα της νέας θλάσης, πρόκειται για διαφορετικό τραυματισμό από τον προηγούμενο, που τον είχε κρατήσει εκτός από τις 28 Αυγούστου έως και το πρόσφατο ματς με τον ΠΑΟΚ. Η επιστροφή του συνοδεύτηκε από αυτήν την αρνητική εξέλιξη, που αφήνει τον Παναθηναϊκό χωρίς μία ακόμη σημαντική λύση στην επίθεση.

Τα καλά νέα, πάντως, έχουν να κάνουν με τους Ντέσερς, Καλάμπρια και Κώτσιρα, οι οποίοι έβγαλαν το μεγαλύτερο μέρος της προπόνησης. Από εκεί και πέρα, ο Γιώργος Κυριακόπουλος συνέχισε το πρόγραμμα της θεραπείας του, ο Ρενάτο Σάντσες έκανε ατομικό, ενώ ο Ράφα Μπενίτεθ προπόνησε την ομάδα δίνοντας έμφαση στην τακτική.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ:

Με την επιστροφή όλων των διεθνών ποδοσφαιριστών πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης η προπόνηση του Παναθηναϊκού στο «Γ. Καλαφάτης».

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με προθέρμανση, συνεχίστηκε με άσκηση κυκλοφορίας μπάλας, ενώ έμφαση δόθηκε από τον Ράφα Μπενίτεθ στο κομμάτι της τακτικής.Μεγάλο μέρος του προγράμματος ακολούθησαν οι Ντέσερς, Καλάμπρια, Κώτσιρας, ενώ ατομικό έκανε ο Σάντσες και θεραπεία ο Κυριακόπουλος.Ο Πελίστρι υποβλήθηκε σε μαγνητική μετά από ενόχληση που αισθάνθηκε στον τετρακέφαλο, με τη διάγνωση να αναφέρει θλάση.

sportfm.gr