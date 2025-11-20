Ώρα να τo αλλάξει

Tο δεύτερο τρίποντο (που θα φέρει επέκταση του αήττητου σερί στα πέντε ματς), το οποίο θα την απομακρύνει από τις τελευταίες θέσεις και θα τη φέρει πιθανότατα πιο κοντά στο... μέσο του βαθμολογικού πίνακα, δίδοντάς της παράλληλα ψυχολογία και αυτοπεποίθηση ενόψει της συνέχειας. Για να το καταφέρει, θα χρειαστεί να αλλάξει μια «πρακτική» της. Συζητείται στις τάξεις της ομάδας, το δήλωσε και η εκπρόσωπος Τύπου της ομάδας Στέλλα Μάρκου, ότι στα ματς όπου είναι αουτσάιντερ βγάζει καλύτερο πρόσωπο σε σχέση με τις αναμετρήσεις στις οποίες ήταν φαβορί.

Η «Κυρία» καλείται, όντας φαβορί, κόντρα στην ΕΝΠ να μην επαναλάβει προβληματικές εμφανίσεις που είχε σε αρκετά ανάλογης φύσεως παιχνίδια για να αυξήσει τις πιθανότητες να πάρει τη σημαντική, υπό τις περιστάσεις, νίκη. Σημειώνεται ότι ο Τιμούρ Κετσπάγια αναμένεται να έχει στη διάθεσή του τους Βούκιτς και Τάντι, ενώ δύσκολα προλαβαίνει ο Αρτυματάς.