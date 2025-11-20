Νόρις: «Είμαι εδώ, χάρη στην ψυχική δύναμη μου»

«Εάν είμαι εδώ που είμαι τώρα, είναι χάρη στην ψυχική μου δύναμη. Δυσκολεύθηκα στην αρχή της σεζόν και θα ήταν δύσκολο να μην βελτιωθώ! Αλλά είμαι εδώ που είμαι, ακριβώς λόγω αυτού του ξεκινήματος της σεζόν. Χαίρομαι που είχα αυτό το κάπως άσχημο ξεκίνημα», εξήγησε ο Άγγλος πιλότος σε συνέντευξη Τύπου, λίγες ημέρες πριν από το Γκραν Πρι του Λας Βέγκας, που είναι ο 22ος από τους 24 αγώνες της διοργάνωσης.

«Αυτές οι δύσκολες στιγμές μού επέτρεψαν να έχω μια πιο θετική στάση, να επικεντρωθώ στον εαυτό μου και να εργασθώ για να βελτιωθώ, κάτι που με οδήγησε εδώ που είμαι σήμερα», πρόσθεσε ο 26χρονος «πιλότος» της McLaren, ο οποίος, έχει μιλήσει συχνά στο παρελθόν για την σημασία της ψυχικής υγείας στον επαγγελματικό αθλητισμό και δεν δίστασε να συζητήσει τις δικές του αδυναμίες. Αυτήν την σεζόν, παραδέχθηκε ότι «αμφέβαλε για τον εαυτό του» και ότι έδωσε υπερβολικό βάρος στην κριτική μετά το δύσκολο ξεκίνημα της σεζόν.

Για να αποδείξει την πρόοδό του στην ψυχική προσέγγιση, ο Νόρις εξήγησε ότι μετά την αποχώρησή του από το Γκραν Πρι στην Ολλανδία στα τέλη Αυγούστου, δεν επηρεάστηκε ιδιαίτερα από αυτήν την οπισθοδρόμηση, παρόλο που επέτρεψε στον Αυστραλό «ομόσταυλο» του, Όσκαρ Πιάστρι, να πάρει προβάδισμα 34 βαθμών στο πρωτάθλημα.

«Ήμουν απογοητευμένος, φυσικά, αλλά όχι ηττημένος, παρόλο που πάλευα για τον παγκόσμιο τίτλο», τόνισε ο Νόρις. Ο Άγγλος μίλησε επίσης για την απόλαυση που βιώνει αυτήν την στιγμή, αλλά διατηρεί την ψυχραιμία του, παρόλο που είναι κοντά στην κατάκτηση του πρώτου του παγκόσμιου τίτλου, καθώς προηγείται του Πιάστρι με 24 βαθμούς κι ενώ απομένουν 83 διαθέσιμοι βαθμοί:

«Απολαμβάνω κάθε περίοδο. Είναι πάντα ένα υπέροχο συναίσθημα να ξέρεις ότι μπορείς να παλέψεις για την νίκη όταν φτάνεις σε μια πίστα. Αλλά η προσέγγισή μου δεν έχει αλλάξει. Παίρνω κάθε αγώνα όπως έρχεται, χωρίς να σκέφτομαι τους επόμενους ή τον τίτλο».