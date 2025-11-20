«Αγώνας δρόμου» για Κωνσταντέλια ενόψει Κηφισιάς

Στην τελική ευθεία για την επανέναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων του μπήκε ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει μπροστά του το παιχνίδι κόντρα στην Κηφισιά (Κυριακή 23/11, 19:00 - Γήπεδο Τούμπας), στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Το πρόγραμμα της Πέμπτης (20/11) ήταν αφιερωμένο στο τακτικό κομμάτι μέσα από ασκήσεις και παιχνίδια. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας δούλεψε ατομικά στο γήπεδο, ενώ ο Μαντί Καμαρά υποβλήθηκε σε θεραπεία. Κάτι που σημαίνει πως ο 23χρονος διεθνής μεσοεπιθετικός ίσως προλάβει να μπει στην αποστολή για την αναμέτρηση κόντρα στην ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο, αν και πιο εφικτός στόχος φαντάζει το ματς με την Μπραν (27/11, 19:45 - Τούμπα), για την 5η αγωνιστική της League Phase του UEFA Europa League.

Να σημειωθεί πως έχουν τεθεί σε κυκλοφορία από το πρωί της Πέμπτης τα εισιτήρια για το παιχνίδι με την Κηφισιά, τα οποία τιμώνται από 10 μέχρι και 80 ευρώ. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ (paokfc.gr).

Την Παρασκευή (21/11) οι «ασπρόμαυροι» θα προπονηθούν στις 11:00.

ΑΠΕ-ΜΠΕ