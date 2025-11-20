ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μεντιλίμπαρ για το συμβόλαιό του: «Θέλω να μείνω στον Ολυμπιακό, νομίζω και η διοίκηση συμφωνεί σε αυτό»

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ εξέφρασε την επιθυμία να παραμείνει στον Ολυμπιακό και σημείωσε πως άπαντες πρέπει πρώτα να είναι συγκεντρωμένοι στον Ατρόμητο και μετά θα δουν το ματς με τη Ρεάλ.

Την ξεκάθαρη επιθυμία του να παραμείνει στον Ολυμπιακό εξέφρασε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ο Βάσκος τεχνικός, μιλώντας στην Cosmote TV, ρωτήθηκε για το θέμα του νέου του συμβολαίου και απάντησε πως είναι χαρούμενος εδώ, θέλει να μείνει και εξέφρασε την πεποίθηση πως και η επιθυμία της διοίκησης είναι η ίδια.

Παράλληλα, σημείωσε πως άπαντες στον Ολυμπιακό πρέπει να είναι συγκεντρωμένοι στον αγώνα με τον Ατρόμητο και μετά θα υπάρξουν ημέρες να ασχοληθούν με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Όσον αφορά την… τρέλα των οπαδών των Πειραιωτών για τα εισιτήρια με τους Μαδριλένους, υποστήριξε πως δείχνει την αγάπη που τρέφουν για την ομάδα.

 

 

Αναλυτικά όσα δήλωσε στην κάμερα της Cosmote TV:

Για το διάστημα της διακοπής: «Ξέρουμε το πρόγραμμα, πότε είναι οι διακοπές για τις Εθνικές ομάδες και πρέπει να προσαρμοστούμε. Είμαστε καλά. Πήγαν καλά αυτές οι δύο εβδομάδες. Αυτοί που έλειπαν γύρισαν καλά, επομένως δεν έχουμε κάποια προβλήματα. Ήταν δύο εβδομάδες καλής δουλειάς για όσους δεν έφυγαν, αλλά και αυτοί που πήγαν στις Εθνικές τους ομάδες, επέστρεψαν σε καλή κατάσταση. Το μόνο πρόβλημα αυτή τη στιγμή αφορά τον Πασχαλάκη, ο οποίος τραυματίστηκε την Τετάρτη».

Για το αν ανησυχεί που όλοι ασχολούνται με το παιχνίδι με την Ρεάλ: «Είναι αλήθεια πως είναι πολύ μεγάλο παιχνίδι αυτό με την Ρεάλ και είναι αναπόφευκτο το μυαλό όλων να πηγαίνει και εκεί. Όμως γνωρίζουμε όλοι πόσο σημαντικό είναι και το παιχνίδι με τον Ατρόμητο, για αυτό πρέπει όλες οι αισθήσεις μας να είναι συγκεντρωμένες στο ματς του Σαββάτου. Μετά θα έχουμε όλο τον χρόνο να προετοιμαστούμε για το ματς με την Ρεάλ Μαδρίτης που είναι πολύ σημαντικό για όλους».

Για το ματς με τον Ατρόμητο: «Νομίζω πως για αυτούς είναι μια καλή στιγμή. Έχουν αλλάξει προπονητή, έχουν πολύ καλούς ποδοσφαιριστές, δεν έχουν πάρει τελευταία τα αποτελέσματα που ήθελαν και για αυτό θα δουν αυτό το ματς σαν ευκαιρία για να αλλάξουν την κατάσταση. Θα δώσουν τον καλύτερο τους εαυτό, όπως κάνουν όλοι, και εμείς περιμένουμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε πάντα. Να είμαστε σοβαροί, συγκεντρωμένοι, να παίξουμε καλά και να μπορέσουμε να συνεχίσουμε με νίκες».

Για το γεγονός πως 220.000 διαφορετικοί χρήστες προσπάθησαν να πάρουν ένα εισιτήριο για τον αγώνα με την Ρεάλ Μαδρίτης: «Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο σημάδι. Δείχνει πως ο κόσμος είναι πολύ κοντά στην ομάδα και θέλει να την στηρίξει. Δείχνει τον ενθουσιασμό που έχει ο κόσμος. Φυσικά ο αντίπαλος μετράει. Προφανώς θεωρούν πως είναι το μεγαλύτερο παιχνίδι που θα παίξουμε εδώ. Αλλά είναι σημαντικό που όλος αυτός ο κόσμος θέλει να βρίσκεται στο πλευρό της ομάδας και να την βοηθήσει. Δείχνει πόσο αγαπάνε την ομάδα και θέλουν να βρίσκονται κοντά της».

Για το συμβόλαιο του: «Μπορώ να σας πω πως είμαι πολύ ευχαριστημένος και είμαι πολύ χαρούμενος εδώ. Θέλω να μείνω. Νομίζω πως και η διοίκηση συμφωνεί σε αυτό, αλλά νομίζω πως ακόμα είναι πολύ νωρίς».

Διαβαστε ακομη