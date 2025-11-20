Τραυματισμός Πασχαλάκη στον Ολυμπιακό!

Άσχημα μαντάτα στον Ολυμπιακό με τον Αλέξανδρο Πασχαλάκη! Ο Κώστας Νικολακόπουλος μετέφερε την πληφοροφία ότι ο Έλληνας τερμαοτοφύλακας τραυματίστηκε και οι πρώτες εκτιμήσεις λένε ότι δεν είναι κάτι επιπόλαιο.

Αναμένονται, ωστόσο τα αποτελέσμτα των εξετάσεων. Εάν επιβαβαιωθεί και εκεί η ανησυχία, τότε ο Ολυμπιακός μπορεί να χρειαστεί να δηλώσει στην ευρωπαική λίστα τον Μπότη, αφού τρίτος στη λίστα είναι ο πιτσιρικάς Κουράκλης από την Ακαδημία.

Ο Μπότης να σημειωθεί δεν έχει δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα γιατί πιάνει θέση ξένου, καθότι ήταν στην Ίντερ στα χρόνια (15-18) που χρειάζονται για να θεωρείται γηγενής.

Πηγή: sport-fm.gr