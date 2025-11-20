Τραυματισμός Πασχαλάκη στον Ολυμπιακό!
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης τραυματίστηκε και οι πρώτες εκτιμήσεις, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι ότι δεν πρόκειται για κάτι επιπόλαιο!
Άσχημα μαντάτα στον Ολυμπιακό με τον Αλέξανδρο Πασχαλάκη! Ο Κώστας Νικολακόπουλος μετέφερε την πληφοροφία ότι ο Έλληνας τερμαοτοφύλακας τραυματίστηκε και οι πρώτες εκτιμήσεις λένε ότι δεν είναι κάτι επιπόλαιο.
Αναμένονται, ωστόσο τα αποτελέσμτα των εξετάσεων. Εάν επιβαβαιωθεί και εκεί η ανησυχία, τότε ο Ολυμπιακός μπορεί να χρειαστεί να δηλώσει στην ευρωπαική λίστα τον Μπότη, αφού τρίτος στη λίστα είναι ο πιτσιρικάς Κουράκλης από την Ακαδημία.
Ο Μπότης να σημειωθεί δεν έχει δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα γιατί πιάνει θέση ξένου, καθότι ήταν στην Ίντερ στα χρόνια (15-18) που χρειάζονται για να θεωρείται γηγενής.
Πηγή: sport-fm.gr