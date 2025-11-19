Mε το 4ο σερί, θα βγει σίγουρα κερδισμένη

Η ομάδα του Ιδιάκεθ προέρχεται από τρία σερί διπλά, σε βάρος της Ε.Ν. Ύψωνα (0-4), της ΕΝΠ (0-2) και του Απόλλωνα (1-2), και αδιαπραγμάτευτος στόχος της είναι το τέταρτο συνεχόμενο διπλό, ούτως ώστε να εκμεταλλευτεί τις όποιες απώλειες βαθμών προκύψουν από τα δύο ντέρμπι της 11ης αγωνιστικής (Πάφος FC - Άρης και Απόλλων - Ομόνοια), για να πλησιάσει κι άλλο τις ψηλές θέσεις του βαθμολογικού πίνακα. Οι τρεις επόμενες αγωνιστικές πριν την έναρξη του β΄ γύρου είναι η μεγάλη ευκαιρία της ΑΕΚ να καλύψει το χαμένο έδαφος και γιατί όχι να ανέβει στο ρετιρέ της βαθμολογίας, φτάνει να επιβεβαιώσει τον χαρακτηρισμό του φαβορί κερδίζοντας τον Ολυμπιακό, τον Ακρίτα Χλώρακας και τον Εθνικό Άχνας.

Οι Καμπρέρα, Γκαρσία, Σαμπορίτ και Εκπολό ανεβάζουν ρυθμούς στις προπονήσεις και το πιο πιθανόν είναι ότι θα βρίσκονται στην αποστολή. Ερωτηματικό εξακολουθεί να παραμένει ο Ρόντεν, ο οποίος κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει τον αγώνα στο ΓΣΠ και το παιχνίδι που ακολουθεί με τη Ριέκα στην Κροατία.