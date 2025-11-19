ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Φιορεντίνα: Διαθέσιμος ο Μόιζε Κεν για ΑΕΚ

Η Φιορεντίνα θα μπορεί να υπολογίζει και πάλι στις υπηρεσίες του Μόιζε Κεν ο οποίος, όπως μεταδίδουν στην Ιταλία, ξεπέρασε τον τραυματισμό του και θα είναι ξανά διαθέσιμος.

Πιο συγκεκριμένα, ο Ιταλός σέντερ φορ και βαρύ πυροβολικό των Βιόλα, έκανε μεγάλο αγώνα για να είναι έτοιμος το προσεχές Σάββατο στο ντέρμπι με την Γιουβέντους και φαίνεται πως τα κατάφερε, κάτι που σημαίνει πως δεδομένα θα είναι έτοιμος και εν όψει Πέμπτης και του παιχνιδιού με την ΑΕΚ στο Στάδιο Αρτέμιο Φράνκι για την 4η αγωνιστική της League Phase του UEFA Conference League.

Είναι αυτονόητο, πως από την στιγμή που ο Μόιζε Κεν θα βρίσκεται στο 100% τότε ο Πάολο Βανόλι θα τον ξεκινήσει στο αρχικό σχήμα, τόσο το Σάββατο απέναντι στην Γιούβε όσο και την Πέμπτη κόντρα στην ΑΕΚ. 

Θυμίζουμε πως η ΑΕΚ, θα αντιμετωπίσει την Φιορεντίνα την προσεχή Πέμπτη, στις 11/12 θα παίξει με την Σάμσουνσπορ στην Τουρκία στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής και θα ολοκληρώσει τη League Phase με το εντός έδρας παιχνίδι απέναντι στην Κραιόβα στη Νέα Φιλαδέλφεια (18/12). Η Ένωση, μετά την γκέλα με την Σάμροκ, για να είναι εξασφαλισμένη, χρειάζεται προφανώς να πάρει το τελευταίο ματς με τους Ρουμάνους και να διεκδικήσει βαθμό ή βαθμούς σε ένα από τα δυο εκτός έδρας παιχνίδια. 

sdna.gr 

Ελλαδα

Διαβαστε ακομη