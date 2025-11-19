ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Το μήνυμα του Κριστιάνο Ρονάλντο μετά τη συνάντηση με τον Τραμπ: «Εμπνέουμε τις νέες γενιές»

Η ανάρτηση του Κριστιάνο Ρονάλντο για τη συνάντηση που είχε με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο συναντήθηκε στον Λευκό Οίκο με τον Ντόναλντ Τραμπ και παρουσιάστηκε ενθουσιασμένος για το ραντεβού με τον Αμερικανό πρόεδρο.

«Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για την πρόσκλησή σας και για τη θερμή υποδοχή που δώσατε εσείς και η Πρώτη Κυρία σε εμένα και τη μέλλουσα σύζυγό μου, Xεορχίνα Ροντρίγκες. Ο καθένας από εμάς έχει κάτι ουσιαστικό να δώσει, και είμαι έτοιμος να κάνω το καθήκον μου καθώς εμπνέουμε τις νέες γενιές να χτίσουν ένα μέλλον που θα καθορίζεται με θάρρος, υπευθυνότητα και διαρκή ειρήνη», ανέφερε ο 40χρονος Πορτογάλος σούπερ σταρ.

«Ξέρετε… ο γιος μου είναι ένας από τους μεγαλύτερους θαυμαστές του Κριστιάνο Ρονάλντο. Τώρα που αυτός είναι εδώ, νομίζω ότι ο γιος μου θα σέβεται περισσότερο τον πατέρα του ειδικά μετά την στιγμή που του τον γνώρισα», ανέφερε ο Τραμπ για τη συνάντηση με τον CR7.

ΔΙΕΘΝΗ

Διαβαστε ακομη