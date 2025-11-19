Η υπόσχεση του υποψήφιου προέδρου Φοντ στον Μέσι

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Με συμβόλαιο στην Ίντερ Μαϊάμι μέχρι τον Δεκέμβριο του 2028, ο Λιονέλ Μέσι (38 ετών) φαίνεται προορισμένος να ολοκληρώσει την καριέρα του στη Φλόριντα, εκτός κι αν ο Βίκτορ Φοντ κερδίσει τις επόμενες προεδρικές εκλογές της Μπαρτσελόνα. 

Ο υποψήφιος, που κατεβαίνει εναντίον του Ζοάν Λαπόρτα, ονειρεύεται να δει τον Αργεντινό επιθετικό να κάνει έναν «τελευταίο χορό» στην Καταλονία.

«Πρέπει να αγκαλιάσουμε τον Λιονέλ Μέσι και να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να διασφαλίσουμε ότι, το συντομότερο δυνατό, θα έχει τον ρόλο που θέλει στην "Μπάρτσα", όπως είπε την περασμένη εβδομάδα, και που θα μας χαροποιούσε όλους», δήλωσε ο ηττημένος των τελευταίων εκλογών σε συνέντευξή του στην Mundo Deportivo.

«Η ανέγερση ενός αγάλματος προς τιμήν του θα ήταν πολύ μικρή. Προσωπικά, ως οπαδός της "Μπάρτσα", θα μου προκαλούσε ανατριχίλα να τον δω να ολοκληρώνει την καριέρα του εδώ, αλλά προφανώς εξαρτάται από αυτόν και δεν πρέπει να προσπαθήσουμε να τον χρησιμοποιήσουμε», πρόσθεσε. 

«Νομίζω ότι ο Ζοάν Λαπόρτα το έκανε σε αρκετές περιπτώσεις και νομίζω ότι έκανε λάθος την τελευταία φορά με τον πιο κραυγαλέο τρόπο, κατά τη διάρκεια των εκλογών. Είναι ένα ακόμη παράδειγμα αθέτησης υπόσχεσης και νομίζω ότι ο Μέσι δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί, αλλά πρέπει να ξέρει ότι το πρώτο πράγμα που θα κάνω όταν κερδίσω τις εκλογές θα είναι να σηκώσω το τηλέφωνο και να τον καλέσω. Αυτό θα είναι το πρώτο τηλεφώνημα που θα κάνω», υποσχέθηκε ο Φοντ.

Διαβαστε ακομη