ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ανακοινώθηκε ο Κέρκεζ - «Ανυπομονώ να αρχίσουμε δουλειά»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ανακοινώθηκε ο Κέρκεζ - «Ανυπομονώ να αρχίσουμε δουλειά»

Ο Ατρόμητος ανακοίνωσε την πρόσληψη του Ντούσαν Κέρκεζ με συμβόλαιο για 1,5 χρόνο, με τον νέο τεχνικό της ομάδας να κάνει τις πρώτες του δηλώσεις.

Και επίσημα νέα εποχή στον Ατρόμητο! Ο σύλλογος του Περιστερίου ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας του με τον προπονητή Ντούσαν Κέρκεζ, που αναλαμβάνει άμεσα την τεχνική ηγεσία της ομάδας, υπογράφοντας συμβόλαιο 1,5 έτους.

Μαζί με τον Κέρκεζ, θα είναι οι βοηθοί του Μίλοβαν Σίκιμιτς, Ραφαέλ Ματέους και ο γυμναστής, Ίγκορ Ντελίμπασιτς.

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Ατρόμητο για την ευκαιρία που μου δίνει να δουλέψω για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Ιδιαίτερα τον πρόεδρο, τον κ. Γιώργο Σπανό, αλλά και τον τεχνικό διευθυντή, Γιάννη Αγγελόπουλο, που έδειξαν πόσο ήθελαν να συνεργαστούμε.

Έχουν τρομερή αγάπη για τον Ατρόμητο, ζουν όλη μέρα για τον Ατρόμητο και εύχομαι να τους δικαιώσω με τη δουλειά μου και τα αποτελέσματα.

Ανυπομονώ να αρχίσουμε τη δουλειά και να οδηγήσουμε τον Ατρόμητο εκεί που αξίζει βάσει της δουλειάς που γίνεται και των ανθρώπων που δουλεύουν για αυτόν», ανέφερε ο Βόσνιος τεχνικός στις πρώτες του δηλώσεις.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

H ΠΑΕ Ατρόμητος ανακοινώνει τη συμφωνία της με τον προπονητή, Ντούσαν Κέρκεζ, που αναλαμβάνει άμεσα την τεχνική ηγεσία της ομάδας, υπογράφοντας συμβόλαιο 1,5 έτους.

O Ντούσαν Κέρκεζ (1/5/1976) είναι γεννημένος στο Βελιγράδι και ως ποδοσφαιριστής ήταν διεθνής με την εθνική Βοσνίας/Ερζεγοβίνης. Άρχισε την καριέρα του από τις Ακαδημίες της Παρτίζαν και επαγγελματικά αγωνίστηκε σε Ραντνίτσκι, Λέοταρ, Ζρίνσκι, Ριέκα και από το 2007 έως το 2014 που ολοκλήρωσή την καριέρα του ως παίκτης φόρεσε τις φανέλες των ΑΕΛ Λεμεσού (2007-2011) και Άρη Λεμεσού (2011-2014).

Άμεσα στράφηκε στην προπονητική αναλαμβάνοντας πόστα στις Ακαδημίες των ΑΕΛ Λεμεσού και Ανόρθωσης, ενώ τον Μάρτιο του 2018 για πρώτη φορά πήρε το χρίσμα σε επαγγελματική ομάδα και συγκεκριμένα στην ΑΕΛ Λεμεσού, στην οποία τελικά παρέμεινε μέχρι τον Δεκέμβριο του 2021.

Σε αυτό το διάστημα κατέκτησε το Κύπελλο Κύπρου (2019), ενώ οδήγησε την τότε ομάδα του στην 5η (2018), 3η (2019), 6η (2020) και 2η θέση (2021, παίζοντας δύο φορές στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Το καλοκαίρι του 2022 πήγε στη Σερβία για λογαριασμό της Τσουκαρίτσκι και πραγματοποίησε μια σπουδαία σεζόν, τερματίζοντας στην 3η θέση σε ισοβαθμία με τη 2η Μπάτσκα Τόπολα, πίσω από τον Ερυθρό Αστέρα και πάνω από την Παρτίζαν, κερδίζοντας το ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Ακολούθησε το διετές πέρασμα στη Βουλγαρία με την Μπότεφ Μπλόβντιβ, με την οποία κατέκτησε το Κύπελλο Βουλγαρίας το 2024 κόντρα στη Λουντογκόρετς, ενώ την τρέχουσα σεζόν άρχισε στον πάγκο της ΤΣΣΚΑ Σόφιας από την οποία έμεινε ελεύθερος τον Σεπτέμβριο.

Μαζί με τον Ντούσαν Κέρκεζ, θα είναι οι βοηθοί του Μίλοβαν Σίκιμιτς, Ραφαέλ Ματέους και ο γυμναστής, Ίγκορ Ντελίμπασιτς.

sport-fm.gr 

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Εθνική Γυναικών για πολλά χειροκροτήματα, έχασε στα σημεία από την ισχυρή Σλοβακία!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

LIVE: Κύπρος - Αυστρία 0-1

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Νίκη του ΑΠΟΕΛ επί του Διγενή με διαφορά ενός καλαθιού!

Κύπρος

|

Category image

Ανακοινώθηκε ο Κέρκεζ - «Ανυπομονώ να αρχίσουμε δουλειά»

Ελλάδα

|

Category image

Ήττα της Εθνικής Νέων Κ-19 από την Ιρλανδία

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Ζημιά στον Ολυμπιακό;

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Μέγα κάζο για το Βέλγιο κόντρα στο Καζακστάν!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΦΩΤΟΣ: Οι Αυστριακοί προσεύχονται πριν τη σέντρα

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Η εντεκάδα της Εθνικής!

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Αυτοί είναι οι 6 επικεφαλής των αθλητικών Μέσων που θα «ανακρίνουν» τον Γ. Αλαφούζο

Ελλάδα

|

Category image

Έκτακτη κλήση στην Εθνική Ελλάδας - Στην αποστολή ο Βήχος!

Ελλάδα

|

Category image

Η φοβερή Ομόνοια των ντέρμπι με 4-2-0 και 15-3

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Το άλλοτε παιδί - θαύμα της Λίβερπουλ, υπέγραψε στην Λοκομοτίβ Σόφιας!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μέσι - Ρονάλντο: Τι κάνουν οι δύο GOAT με τις Εθνικές τους ομάδες

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Χειρόφρενο για λίγο...

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη