Έκτακτη κλήση στην Εθνική Ελλάδας - Στην αποστολή ο Βήχος!

O Μάριος Βήχος για πρώτη φορά στην καριέρα του καλείται από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην αποστολή της Εθνικής Ελλάδας, μερικές ώρες πριν από τη σέντρα στο ματς με τη Σκωτία στο «Γ.Καραϊσκάκης» για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026!

Το απρόοπτο έχει να κάνει με τις ενοχλήσεις για τις οποίες παραπονέθηκε ο Δημήτρης Γιαννούλης, με αποτέλεσμα ο ομοσπονδιακός κόουτς να καλύψει το κενό που δημιουργείται, με τον ποδοσφαιριστή του Λεβαδειακού.

Ο Βήχος έλαβε την κλήση λίγο μετά τις 16:00 του Σαββάτου, ανήμερα του αγώνα με τη Σκωτία στο Φάληρο, στο ένα από τα δύο τελευταία παιχνίδια της προκριματικής φάσης του Μουντιάλ, με την Ελλάδα να έχει οριστικοποιηθεί πως μένει εκτός διοργάνωσης…

Προφανώς και ο Κώστας Τσιμίκας θα είναι εκείνος που θα βρεθεί στο αριστερό άκρο της άμυνας του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της χώρας μας, με τον Βήχο να είναι παρών, αλλά να μην έχει δουλέψει καν με τους υπόλοιπους διεθνείς...

sport-fm.gr