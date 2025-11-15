Αυτοί είναι οι 6 επικεφαλής των αθλητικών Μέσων που θα «ανακρίνουν» τον Γ. Αλαφούζο

Μετά από αρκετό καιρό, ο Γιάννης Αλαφούζος αποφάσισε να ανοίξει τα χαρτιά του και την Κυριακή στις 21:30 θα συνομιλήσει με τους διευθυντές των κορυφαίων αθλητικών ΜΜΕ της χώρας σε ένα πρωτοποριακό debate, όπου συντονιστής θα είναι ο Πάνος Βόγλης

Η συνέντευξη του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Παναθηναϊκός θα μεταδοθεί από το ΣΚΑΪ Hybrid και σε Live Streaming από τα κανάλια της ΠΑΕ Παναθηναϊκός.

Στο debate θα συμμετέχουν συνολικά έξι αθλητικά Μέσα και έγινε γνωστή η λίστα των ΜΜΕ και των δημοσιογράφων που θα «ανακρίνουν» τον Γιάννη Αλαφούζο.

ATΗLETIKO – Μιχάλης Τσώχος

ERA ΣΠΟΡ – Σήφης Βοτζάκης

SDNA – Βασίλης Παπαθεοδώρου

SPORT24 – Παντελής Βλαχόπουλος

SPORT-FM – Βάιος Τσούτσικας

GAZZETA – Δημήτρης Κωνσταντινίδης

sdna.gr