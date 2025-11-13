ΠΑΟΚ: Σενάριο για επιστροφή του Τσάλοφ στη Ρωσία

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Στη Ρωσία αναφέρουν ότι είναι πιθανή η επιστροφή του Φίοντορ Τσάλοφ στη Ρωσία. Τι σχολίασε στέλεχος του ΠΑΟΚ

Ο Ρώσος δημοσιογράφος, Ιβάν Καρπόφ, επαναφέρει στο προσκήνιο το ενδεχόμενο επιστροφής του Φιόντορ Τσάλοφ στη Ρωσία, σημειώνοντας ωστόσο πως ο επιθετικός του ΠΑΟΚ εξακολουθεί να επιθυμεί την παραμονή του στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με ανάρτησή του στο Telegram, τόσο η Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης όσο και η ΤΣΣΚΑ Μόσχας έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την απόκτηση του Ρώσου φορ. Ένας από τους λόγους που επανέρχεται η συζήτηση γύρω από πιθανή επιστροφή του στη Ρωσία είναι οι επικείμενες αλλαγές στους κανονισμούς σχετικά με τον αριθμό των ξένων παικτών, οι οποίες επηρεάζουν σημαντικά τον μεταγραφικό σχεδιασμό των συλλόγων.

Από την επόμενη σεζόν οι ομάδες θα μπορούν να δηλώνουν 11 Ρώσους και 6 ξένους (11+6), ενώ στη συνέχεια το όριο θα μειωθεί σε10+6 και αργότερα σε 10+5. Οι περιορισμοί αυτοί αναγκάζουν αρκετούς συλλόγους να στραφούν σε Ρώσους ποδοσφαιριστές, όπως ο Τσάλοφ. Παρ’ όλα αυτά, όπως τονίζει ο Καρπόφ, ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής παραμένει προσηλωμένος στον στόχο του να καθιερωθεί στην Ευρώπη και δεν επιθυμεί, προς το παρόν, να επιστρέψει στη Ρωσία.

Στο ίδιο δημοσίευμα αναφέρεται πως για τον Τσάλοφ υπάρχει ενδιαφέρον και από ομάδες της Ισπανίας, οι οποίες εξετάζουν την περίπτωση δανεισμού του τον προσεχή Ιανουάριο, χωρίς όμως να κατονομάζονται.

Από πλευράς ΠΑΟΚ, όπως μεταδίδει ο Ρώσος δημοσιογράφος, δεν έχει ληφθεί ακόμα οριστική απόφαση σχετικά με το ενδεχόμενο παραχώρησης του Τσάλοφ. Οι Θεσσαλονικείς, πάντως, αναμένεται να κινηθούν στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο για την ενίσχυση της γραμμής κρούσης.

Η φημολογία γύρω από το ενδιαφέρον της ΤΣΣΚΑ προκάλεσε αίσθηση στη Ρωσία, με ρωσικά Μέσα να επικοινωνούν με τον ΠΑΟΚ για απαντήσεις.

«Δεν έχουμε καμία ενημέρωση για ενδιαφέρον από την ΤΣΣΚΑ. Ο Φιοντόρ είναι κανονικά μέλος της ομάδας μας», ανέφερε χαρακτηριστικά η υπηρεσία Τύπου του ΠΑΟΚ στο Match TV, σύμφωνα πάντα με τα ρωσικά δημοσιεύματα.

Ο 27χρονος Τσάλοφ να σημειωθεί ότι έχει συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ έως το καλοκαίρι του 2027 και μέχρι στιγμής μετράει στον Δικέφαλο 57 ματς, 8 γκολ και 8 ασίστ.

Διαβαστε ακομη