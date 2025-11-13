ΑΕΚ και Ρότα κοντά σε συμφωνία

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Σε καλό δρόμο πηγαίνουν οι διαπραγματεύσεις της ΑΕΚ με τον Λάζαρο Ρότα για την ανανέωση της συνεργασίας των δύο πλευρών.

Ξεκάθαρος στόχος της ΑΕΚ είναι ο Λάζαρος Ρότα να παραμείνει στο ρόστερ της Ένωσης και μετά το φετινό καλοκαίρι. Το συμβόλαιο του Έλληνα διεθνή λήγει με τον «Δικέφαλο» να είναι σε ανοιχτή διαπραγμάτευση μαζί του, με σκοπό οι δύο πλευρές να ανανεώσουν την συνεργασία τους.

Οι συζητήσεις πλέον βρίσκονται σε πολύ προχωρημένο στάδιο και οι τελευταίας πληροφορίες αναφέρουν ότι η οριστική συμφωνία πλησιάζει.

Την υπόθεση έχει αναλάβει προσωπικά ο διοικητικός ηγέτης της ομάδας, Μάριος Ηλιόπουλος και σε απευθείας συνάντηση που είχε με τον ποδοσφαιριστή του πρόσφερε διπλασιασμό αποδοχών για να αποσπάσει την υπογραφή του.

Οι συζητήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί είναι σε εξαιρετικό κλίμα και όλα δείχνουν ότι μένουν πλέον τα τυπικά για να ανακοινωθεί και επίσημα το τελικό «deal».

