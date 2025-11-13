Ο Σάκα απορρίπτει τις πρώιμες συζητήσεις για τον τίτλο

Η Άρσεναλ πρέπει να παραμείνει προσγειωμένη, παρότι προηγείται στην κούρσα του τίτλου της Πρέμιερ Λιγκ με τέσσερις βαθμούς μετά από 11 αγώνες, δήλωσε ο Μπουκάγιο Σάκα την Πέμπτη ενόψει του προκριματικού αγώνα της Αγγλίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο εναντίον της Σερβίας στο Γουέμπλεϊ.

Η Άρσεναλ έχει 26 βαθμούς μετά από οκτώ νίκες και δύο ισοπαλίες, έχοντας μείνει στο 2-2 απέναντι στη Σάντερλαντ το περασμένο Σαββατοκύριακο, με τη Μάντσεστερ Σίτι να μειώνει τη διαφορά μετά από τη νίκη με 3-0 επί της Λίβερπουλ. Η ομάδα του Μίκελ Αρτέτα έχει δεχτεί μόνο πέντε γκολ στο πρωτάθλημα μέχρι στιγμής, αλλά ο Σάκα είπε ότι δεν προτρέχουν. «Απλώς πρέπει να κερδίζουμε κάθε παιχνίδι, αυτή είναι η νοοτροπία με την οποία μπαίνουμε στο παιχνίδι και βλέπουμε πού μας αφήνει», δήλωσε ο διεθνής επιθετικός στο talkSPORT, σε συνέντευξή του που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη.

«Δεν μπορούμε να παρασυρθούμε από αυτά που λένε οι άνθρωποι, γιατί τη μια μέρα λένε κάτι και την επόμενη μέρα λένε κάτι άλλο. Η γνώμη των ανθρώπων για εμάς αλλάζει, όπως ο καιρός. Το πιο σημαντικό είναι τα αποδυτήρια μας, και τα θεμέλια και η πίστη που έχουμε στον εαυτό μας».

Η Άρσεναλ ήταν δεύτερη για τρεις συνεχόμενες σεζόν υπό τον Αρτέτα, υστερώντας τις σεζόν 2022–23 και 2023–24 πριν τερματίσει ακόμη πιο πίσω πέρυσι, μια σειρά από αποτυχίες που την έχουν αφήσει να κυνηγάει ακόμα το πρώτο της πρωτάθλημα σε δύο δεκαετίες.

Ο Σάκα προετοιμάζεται για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου εναντίον της Σερβίας και εκτός έδρας με την Αλβανία την Κυριακή, με την Αγγλία να έχει γίνει το πρώτο ευρωπαϊκό έθνος που εξασφαλίζει μια θέση στους τελικούς της επόμενης χρονιάς στη Βόρεια Αμερική με τις έξι συνεχόμενες νίκες στον όμιλό της.

