ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Σάκα απορρίπτει τις πρώιμες συζητήσεις για τον τίτλο

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ο Σάκα απορρίπτει τις πρώιμες συζητήσεις για τον τίτλο

Δεν πετάει στα... σύννεφα ο Άγγλος μεσοεπιθετικός.

Η Άρσεναλ πρέπει να παραμείνει προσγειωμένη, παρότι προηγείται στην κούρσα του τίτλου της Πρέμιερ Λιγκ με τέσσερις βαθμούς μετά από 11 αγώνες, δήλωσε ο Μπουκάγιο Σάκα την Πέμπτη ενόψει του προκριματικού αγώνα της Αγγλίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο εναντίον της Σερβίας στο Γουέμπλεϊ.

Η Άρσεναλ έχει 26 βαθμούς μετά από οκτώ νίκες και δύο ισοπαλίες, έχοντας μείνει στο 2-2 απέναντι στη Σάντερλαντ το περασμένο Σαββατοκύριακο, με τη Μάντσεστερ Σίτι να μειώνει τη διαφορά μετά από τη νίκη με 3-0 επί της Λίβερπουλ. Η ομάδα του Μίκελ Αρτέτα έχει δεχτεί μόνο πέντε γκολ στο πρωτάθλημα μέχρι στιγμής, αλλά ο Σάκα είπε ότι δεν προτρέχουν. «Απλώς πρέπει να κερδίζουμε κάθε παιχνίδι, αυτή είναι η νοοτροπία με την οποία μπαίνουμε στο παιχνίδι και βλέπουμε πού μας αφήνει», δήλωσε ο διεθνής επιθετικός στο talkSPORT, σε συνέντευξή του που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη.

«Δεν μπορούμε να παρασυρθούμε από αυτά που λένε οι άνθρωποι, γιατί τη μια μέρα λένε κάτι και την επόμενη μέρα λένε κάτι άλλο. Η γνώμη των ανθρώπων για εμάς αλλάζει, όπως ο καιρός. Το πιο σημαντικό είναι τα αποδυτήρια μας, και τα θεμέλια και η πίστη που έχουμε στον εαυτό μας».

Η Άρσεναλ ήταν δεύτερη για τρεις συνεχόμενες σεζόν υπό τον Αρτέτα, υστερώντας τις σεζόν 2022–23 και 2023–24 πριν τερματίσει ακόμη πιο πίσω πέρυσι, μια σειρά από αποτυχίες που την έχουν αφήσει να κυνηγάει ακόμα το πρώτο της πρωτάθλημα σε δύο δεκαετίες.

Ο Σάκα προετοιμάζεται για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου εναντίον της Σερβίας και εκτός έδρας με την Αλβανία την Κυριακή, με την Αγγλία να έχει γίνει το πρώτο ευρωπαϊκό έθνος που εξασφαλίζει μια θέση στους τελικούς της επόμενης χρονιάς στη Βόρεια Αμερική με τις έξι συνεχόμενες νίκες στον όμιλό της.

AΠΕ - ΜΠΕ

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Δικαίωση του Ελ Γκαζί που διώχθηκε από την Μάιντς λόγω Παλαιστίνης

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η λίστα πρέπει να μεγαλώσει…

ΑΕΛ

|

Category image

Χωρίς Νιλικίνα ο Ολυμπιακός στο Μιλάνο

EUROLEAGUE

|

Category image

Ο Ντίνος Λευκαρίτης Τζούνιορ εκλέχθηκε στην Επιτροπή Αθλητών της EOC

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Mία τριάδα αγώνων που η Ένωση θα καθορίσει το μέλλον της...

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Ο Σάκα απορρίπτει τις πρώιμες συζητήσεις για τον τίτλο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ανακοίνωσε τον Μαντσίνι η Αλ Σαντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Παναθηναϊκός: Αναλαμβάνει άμεσα ο Κορόνα - Έπιασε δουλειά ο Ζέκα

Ελλάδα

|

Category image

Στη φυλακή ο γιος πρώην προπονητή του Ερμή Αραδίπου: Νεοναζί και βαρόνος ναρκωτικών!

ΕΡΜΗΣ

|

Category image

Μέσι: «Θα προτιμούσα να κερδίσω άλλο ένα Παγκόσμιο Κύπελλο, παρά μια Χρυσή Μπάλα»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Oι 4+4 «αγαπημένοι» του Γκαρσία

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Αλλαγή ημέρας στο Πάφος F.C. - Ακρίτας (13η αγωνιστική)

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Οριστικό: Πασκουάλ... η επιστροφή στην Μπαρτσελόνα

EUROLEAGUE

|

Category image

Ετοιμάζει Fan Day ο ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ούτε ο ίδιος ο Ιραόλα δεν το φανταζόταν...

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη