Χωρίς Νιλικίνα ο Ολυμπιακός στο Μιλάνο

Μία ακόμη σημαντική απουσία θα έχει να διαχειριστεί ο Ολυμπιακός ενόψει της αυριανής (14/11) αναμέτρησης με την Αρμάνι Μιλάνο για την Euroleague.

Ο Φρανκ Νιλικίνα, τελικά, δεν θα ταξιδέψει με την αποστολή των «ερυθρόλευκων» στην Ιταλία, καθώς δεν κατάφερε να ξεπεράσει τις ενοχλήσεις στον οπίσθιο μηριαίο. Το ιατρικό επιτελείο της ομάδας έκρινε πως είναι προτιμότερο να παραμείνει στην Αθήνα για να συνεχίσει τη θεραπεία του, ώστε να μην επιβαρυνθεί περαιτέρω η κατάστασή του.

Η απουσία του Γάλλου γκαρντ περιορίζει ακόμη περισσότερο τις επιλογές του Γιώργου Μπαρτζώκα στην περιφέρεια, ενόψει ενός απαιτητικού εκτός έδρας αγώνα.

Στη διάθεση του προπονητή του Ολυμπιακού για το ματς με την Αρμάνι θα είναι οι Γουόκαπ, Λι και Λαρεντζάκης.

