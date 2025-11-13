Το ρεκόρ εικοσαετίας που έσπασε η Ομόνοια!

Την κορυφαία επίδοση σκοραρίσματος για τα τελευταία 20 χρόνια έχει πετύχει η Ομόνοια με τα 23 γκολ που έχει σκοράρει μέχρι τη 10η αγωνιστική του πρωταθλήματος!

Όπως ενημέρωσε το τριφύλλι με ανάρτησή του στα ΜΚΔ η τελευταία φορά που σκόραρε περισσότερες φορές ήταν η σεζόν 2006/07 (26 γκολ).

Εξαιρετική είναι και η αμυντική της επίδοση, με τα έξι γκολ παθητικό να συνιστούν την τρίτη καλύτερή της στην εικοσαετία.

