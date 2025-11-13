Μπαρτζώκας για Έβανς: «Μας σκότωσε συναισθηματικά, αλλά συνεχίζουμε - Θα αναγκαστούμε να ψάξουμε λύσεις στα γκαρντ»

Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας, λίγο πριν την αναχώρηση της ομάδας για το κρίσιμο παιχνίδι στο Μιλάνο, αναφέρθηκε στον σοβαρό τραυματισμό του Κίναν Έβανς, ο οποίος επισκίασε τις τελευταίες εξελίξεις στο στρατόπεδο των Πειραιωτών.

Με εμφανή συναισθηματική φόρτιση, ο Μπαρτζώκας παραδέχτηκε πως «το μυαλό όλων είναι στον Έβανς», υπογραμμίζοντας τη δυσκολία της κατάστασης τόσο για τον παίκτη όσο και για την ομάδα. Ο Αμερικανός γκαρντ, που είχε περάσει μια μακρά περίοδο αποκατάστασης από προηγούμενο τραυματισμό, υπέστη νέο πλήγμα κατά τη διάρκεια του αγώνα, γεγονός που τον φέρνει ξανά αντιμέτωπο με μια δύσκολη πορεία αποθεραπείας.

Ο τεχνικός του Ολυμπιακού στάθηκε στη σκληρή πραγματικότητα του αθλητισμού, λέγοντας πως «η ζωή και η δουλειά συνεχίζονται», ενώ τόνισε πως η ομάδα πρέπει να παραμείνει ανταγωνιστική και να συνεχίσει να εξελίσσεται μέσα στη σεζόν. Αναφερόμενος στο επερχόμενο ματς με το Μιλάνο, σημείωσε πως «αν δεν παίξουμε με ένταση, θα έχουμε πρόβλημα», αναγνωρίζοντας τη δυσκολία των αναμετρήσεων στο Μιλάνο.

Όσον αφορά την ενίσχυση της ομάδας, ο Μπαρτζώκας ήταν ξεκάθαρος: «Ο Ολυμπιακός θα αναγκαστεί να ψάξει λύσεις στα γκαρντ», επιβεβαιώνοντας την ανάγκη για προσθήκες μετά την απώλεια του Έβανς. Παρά τη συναισθηματική επιβάρυνση, ο έμπειρος προπονητής προσπάθησε να δώσει έναν τόνο αισιοδοξίας, λέγοντας πως «υπάρχουν καλύτερα πράγματα από αυτό, αλλά και πολύ χειρότερα».

Η δήλωσή του πως «έχουν πεθάνει παίκτες που είχα» φανερώνει το βάθος της εμπειρίας του και την ωριμότητα με την οποία αντιμετωπίζει τις δυσκολίες, προσπαθώντας να κρατήσει την ομάδα ενωμένη και προσηλωμένη στους στόχους της.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για το γεγονός ότι το μυαλό όλων είναι στον Έβανς: «Ναι, χωρίς πολλά λόγια, έτσι είναι».

Για το πώς ξεπερνάει κανείς έναν τέτοιο τραυματισμό: «Η ζωή συνεχίζεται, η δουλειά συνεχίζεται, ούτε είναι ο πρώτος ούτε ο τελευταίος τραυματισμός. Για τον Κίναν ήταν μία διαδικασία χρόνων να επανέλθει από τον προηγούμενο τραυματισμό και έπαθε έναν άλλον, παίζοντας. Είναι δύσκολο για εκείνον και για την ομάδα. Η ζωή είναι έτσι πάντα. Έχεις την επόμενη μέρα αγώνα και πρέπει να συνεχίζεις.

Θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί παντού, να βελτιωνόμαστε μέσα στη χρονιά. Το Μιλάνο είναι καλή ομάδα, όπως όλες οι ομάδες στην Ευρωλίγκα. Νομίζω ότι πάντα δυσκολευόμαστε στο Μιλάνο. Αν παίξουμε με λιγότερο physicality θα έχουμε θέμα».

Πόσο δύσκολο είναι να πας παρακάτω και για την ενίσχυση: «Θέλει εκπαίδευση με τα χρόνια. Πάντα πρέπει να βλέπεις και τη θετική πλευρά. Έχουν πεθάνει παίκτες που είχα. Βλέπεις ότι είναι ένας σοβαρός τραυματισμός για τον Κίναν. Συναισθηματικά μας σκότωσε, αλλά συνεχίζουμε. Θα κάνει την εγχείρηση του και την θεραπεία του. Ο Ολυμπιακός θα αναγκαστεί να ψάξει λύσεις στα γκαρντ. Υπάρχουν καλύτερα πράγματα από αυτό, υπάρχουν όμως και πολύ χειρότερα».

