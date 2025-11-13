Ο Ντίνος Λευκαρίτης Τζούνιορ εκλέχθηκε στην Επιτροπή Αθλητών της EOC

Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή ανακοινώνει την εκλογή του Ντίνου Λευκαρίτη Τζούνιορ ως μέλος της Επιτροπής Αθλητών των Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Επιτροπών (EOC Athletes’ Commission), κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 8ου European Athletes’ Forum στο Λονδίνο.

Η υποψηφιότητα του κ. Λευκαρίτη προτάθηκε εκ μέρους της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής από τον πρόεδρο Γεώργιο Χρυσοστόμου και τον Γενικό Γραμματέα κΓιώτη Ιωαννίδη.

Ως εκπρόσωπος των χειμερινών αθλημάτων, αξιοποιώντας την εμπειρία του από τη συμμετοχή του στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες στο Αλπικό Σκι, έτυχε της εμπιστοσύνης των μελών της Συνέλευσης και εξασφάλισε μία από τις θέσεις στη νέα σύνθεση της Επιτροπής για την τετραετή θητεία 2025–2029.

Η εκλογή αυτή σηματοδοτεί σημαντικό ορόσημο για την Επιτροπή Αθλητών της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής, επιβεβαιώνοντας τον αναβαθμισμένο ρόλο, την αυξημένη δραστηριότητα και τη συνεχή αναγνώριση που απολαμβάνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή ευχαριστεί τους πολύτιμους συνεργάτες και υποστηρικτές της: την ΟΠΑΠ Κύπρου (Diamond Partner), τις LOGICOM και EUROBANK (Platinum Partner), καθώς και την PETROLINA (Gold Partner), για τη συνεχή και εποικοδομητική τους συνεισφορά.