Δικαίωση του Ελ Γκαζί που διώχθηκε από την Μάιντς λόγω Παλαιστίνης

Κανονικά θα πρέπει να αποζημιώσει, τελικά, η Μάιντς τον Ανουάρ Ελ Γκαζί, αφού η έφεσή της κατά της απόφασης δικαστηρίου που της επέβαλλε να πληρώσει 1,5 εκατομμύριο ευρώ για καταχρηστική λύση του συμβολαίου του, απορρίφθηκε!

Θυμίζουμε ότι η συνεργασία της γερμανικής ομάδας με τον Ολλανδό εξτρέμ ολοκληρώθηκε πρόωρα στις 3 Νοεμβρίου του 2023, λόγω μιας ανάρτησης του στα social media σχετικά με τον πόλεμο του Ισραήλ με την Παλαιστίνη.

Ο Ελ Γκαζί αρχικά είχε μπει στον «πάγο» από την Μάιντς, στις αρχές Οκτώβρη του ίδιου έτους, με το post του να χαρακτηρίζει ως «απαράδεκτο» από την διοίκηση του συλλόγου από το Παλατινάτο.

Η τιμωρία του άρθηκε λίγες ημέρες αργότερα, με την Μάιντς να αναφέρει ότι προειδοποίησε τον 30χρονο άσο, ο οποίος «είχε δείξει μεταμέλεια».

Ωστόσο, ο ίδιος ο Ελ Γκαζί είχε επανατοποθετηθεί αργότερα, ξεκαθαρίζοντας πως «δεν μετάνιωσε» για αυτό, ούτε «διαχώρισε τον εαυτό του» από όλα όσα είχε αναφέρει από την αρχή. Με αποτέλεσμα την λύση του συμβολαίου του.

