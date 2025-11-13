ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Παναθηναϊκός: Αναλαμβάνει άμεσα ο Κορόνα - Έπιασε δουλειά ο Ζέκα

Ο Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα αναμένεται να λύσει στις αρχές της επόμενης εβδομάδας το συμβόλαιό του με την Βαλένθια και να αναλάβει το πόστο του τεχνικού διευθυντή στον Παναθηναϊκό, ενώ την δουλειά του στο «Τριφύλλι» ξεκίνησε ήδη ο Ζέκα.

Ο Παναθηναϊκός έχει καταλήξει στον Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα για τον ρόλο του τεχνικού διευθυντή, με τον 44χρονο Ισπανό να δεσμεύεται βέβαια ακόμα με συμβόλαιο από την Βαλένθια.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίον δεν έχει αναλάβει ακόμα τα καθήκοντά του, όμως φαίνεται ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο θα γίνει και η τελική επαφή του με τις «Νυχτερίδες», ώστε να αποδεσμευτεί και από Δευτέρα να μπορεί να ξεκινήσει την δουλειά του στο «Τριφύλλι».

Από εκεί και πέρα, το δικό του έργο ξεκίνησε και ο Ζέκα, ο οποίος μετά την απόσυρσή του από την ενεργό δράση προσελήφθη στο τμήμα σκάουτινγκ του «Τριφυλλιού». Πριν από δύο ημέρες λοιπόν, εκπροσώπησε τον Παναθηναϊκό στο διεθνές φόρουμ του Transfermarkt, που διεξήχθη στην Λισαβόνα στις 10-11 Νοεμβρίου.

Εκεί έδωσαν το «παρών» περισσότεροι από 300 σκάουτερ, μάνατζερ αλλά και αθλητικοί διευθυντές από όλη την Ευρώπη, με τους «πράσινους» να στέλνουν μαζί με τον Ζέκα και τον Μάκη Λιβαθηνό, ώστε να ενισχύσει το δίκτυο παρακολούθησης ποδοσφαιριστών.

Τον Ιανουάριο άλλωστε ο σύλλογος αναμένεται να κινηθεί δυναμικά στο μεταγραφικό παζάρι κι έτσι είναι σημαντικό να υπάρχει έγκαιρη προετοιμασία. Όσον αφορά το επόμενο φόρουμ, θα διεξαχθεί τον Μάρτιο στην Κωνσταντινούπολη, με τον Ζέκα να έχει σαφέστατα ακόμα πιο ενεργό ρόλο.

sdna.gr 

 

 

