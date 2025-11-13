Στο εξωτερικό ο Ζράντι... με το βλέμμα στον ΑΠΟΕΛ

Στο εξωτερικό για αποθεραπεία βρίσκεται ο Μπασέλ Ζράντι.

Ο Λιβανέζος μεσοεπιθετικός της ΑΕΛ ταξίδεψε συγκεκριμένα στη Σερβία με σκοπό την αποκατάσταση του προβλήματος που αντιμετωπίζει και το οποίο τον άφησε εκτός από τα δύο τελευταία παιχνίδια των γαλαζοκιτρίνων με Πάφο και Ένωση.

Ο Ζράντι, ο οποίος λόγω των συνεχών τραυματισμών του μετράει μόλις δύο συμμετοχές, κάνει αγώνα δρόμου προκειμένου να τεθεί στη διάθεση του προπονητή του για το ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ στο ΓΣΠ μετά τη διακοπή.