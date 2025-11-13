ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Στο εξωτερικό ο Ζράντι... με το βλέμμα στον ΑΠΟΕΛ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Στο εξωτερικό ο Ζράντι... με το βλέμμα στον ΑΠΟΕΛ

Στο εξωτερικό για αποθεραπεία βρίσκεται ο Μπασέλ Ζράντι.

Ο Λιβανέζος μεσοεπιθετικός της ΑΕΛ ταξίδεψε συγκεκριμένα στη Σερβία με σκοπό την αποκατάσταση του προβλήματος που αντιμετωπίζει και το οποίο τον άφησε εκτός από τα δύο τελευταία παιχνίδια των γαλαζοκιτρίνων με Πάφο και Ένωση.

Ο Ζράντι, ο οποίος λόγω των συνεχών τραυματισμών του μετράει μόλις δύο συμμετοχές, κάνει αγώνα δρόμου προκειμένου να τεθεί στη διάθεση του προπονητή του για το ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ στο ΓΣΠ μετά τη διακοπή.

 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Νάπολι: Νέος... πονοκέφαλος για Κόντε, «χάνει» και τον Ανγκισά

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Καθολική αποθέωση για Μέσι από 25.000 φιλάθλους στο γήπεδο της Έλτσε

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Oι «παλιοί» σηκώνουν το βάρος

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

ΠΑΟΚ: Σενάριο για επιστροφή του Τσάλοφ στη Ρωσία

Ελλάδα

|

Category image

Στο εξωτερικό ο Ζράντι... με το βλέμμα στον ΑΠΟΕΛ

ΑΕΛ

|

Category image

Μπαρτζώκας για Έβανς: «Μας σκότωσε συναισθηματικά, αλλά συνεχίζουμε - Θα αναγκαστούμε να ψάξουμε λύσεις στα γκαρντ»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Το ρεκόρ εικοσαετίας που έσπασε η Ομόνοια!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Αγωγή κατά της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για κακοποίηση από νεκρό υπάλληλο της δεκαετίας του '80!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Δικαίωση του Ελ Γκαζί που διώχθηκε από την Μάιντς λόγω Παλαιστίνης

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η λίστα πρέπει να μεγαλώσει…

ΑΕΛ

|

Category image

Χωρίς Νιλικίνα ο Ολυμπιακός στο Μιλάνο

EUROLEAGUE

|

Category image

Ο Ντίνος Λευκαρίτης Τζούνιορ εκλέχθηκε στην Επιτροπή Αθλητών της EOC

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Mία τριάδα αγώνων που η Ένωση θα καθορίσει το μέλλον της...

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Ο Σάκα απορρίπτει τις πρώιμες συζητήσεις για τον τίτλο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ανακοίνωσε τον Μαντσίνι η Αλ Σαντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη