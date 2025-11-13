ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Mία τριάδα αγώνων που η Ένωση θα καθορίσει το μέλλον της...

ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΛΑΖΙΜΗΣ

Δημοσιευτηκε:

Mία τριάδα αγώνων που η Ένωση θα καθορίσει το μέλλον της...

Κρίσιμο σταυροδρόμι για την ομάδα του Παραλιμνίου.

Στα τρία παιχνίδια που απομένουν για την ολοκλήρωση του πρώτου γύρου, η Ένωση, χωρίς υπερβολή θα καθορίσει το μέλλον της στην Α΄ Κατηγορία. Η Παραλιμνίτικη ομάδα είναι στον πάτο της βαθμολογίας με ένα βαθμό και χωρίς νίκη. 

Ειδικά τα δύο από αυτά είναι πολύ κομβικά και τεράστιας βαθμολογικής σημασίας. Συγκεκριμένα μετά τη διακοπή η Ένωση θα φιλοξενήσει την ανεβασμένη Ανόρθωση σε ένα παιχνίδι που θα στοχεύσει μόνο την νίκη. Έπειτα θα πάει στο «Αλφάμεγα» για να αντιμετωπίσει τον Άρη που και να θέλει δεν μπορεί εκτός βέβαια και αν κάνει το μεγάλο μπαμ και την τεράστια έκπληξη. Στο φινάλε του α΄ γύρου θα φιλοξενήσει την Ε.Ν. Ύψωνα όπου η νίκη είναι μονόδρομος. 

Με το πέρας του α΄ γύρου και ανάλογα με το πόσους βαθμούς θα έχει η ομάδα, θα παρθούν και οι ανάλογες αποφάσεις από την διοίκηση. Για το εάν δηλαδή θα γίνουν μεταγραφές ή εάν θα γίνουν ακόμη και πρόωρες αποδεσμεύσεις.

Αύριο θα γίνει φιλικό με τον Εθνικό στο Τάσος Μάρκου. Ο προπονητής Κάρλος Φανγκέιρο αναμένεται ότι θα δώσει περισσότερο χρόνο συμμετοχής σε παίκτες που δεν έχουν πολλά παιχνίδια.

Κατηγορίες

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Δικαίωση του Ελ Γκαζί που διώχθηκε από την Μάιντς λόγω Παλαιστίνης

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η λίστα πρέπει να μεγαλώσει…

ΑΕΛ

|

Category image

Χωρίς Νιλικίνα ο Ολυμπιακός στο Μιλάνο

EUROLEAGUE

|

Category image

Ο Ντίνος Λευκαρίτης Τζούνιορ εκλέχθηκε στην Επιτροπή Αθλητών της EOC

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Mία τριάδα αγώνων που η Ένωση θα καθορίσει το μέλλον της...

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Ο Σάκα απορρίπτει τις πρώιμες συζητήσεις για τον τίτλο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ανακοίνωσε τον Μαντσίνι η Αλ Σαντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Παναθηναϊκός: Αναλαμβάνει άμεσα ο Κορόνα - Έπιασε δουλειά ο Ζέκα

Ελλάδα

|

Category image

Στη φυλακή ο γιος πρώην προπονητή του Ερμή Αραδίπου: Νεοναζί και βαρόνος ναρκωτικών!

ΕΡΜΗΣ

|

Category image

Μέσι: «Θα προτιμούσα να κερδίσω άλλο ένα Παγκόσμιο Κύπελλο, παρά μια Χρυσή Μπάλα»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Oι 4+4 «αγαπημένοι» του Γκαρσία

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Αλλαγή ημέρας στο Πάφος F.C. - Ακρίτας (13η αγωνιστική)

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Οριστικό: Πασκουάλ... η επιστροφή στην Μπαρτσελόνα

EUROLEAGUE

|

Category image

Ετοιμάζει Fan Day ο ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ούτε ο ίδιος ο Ιραόλα δεν το φανταζόταν...

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη