Mία τριάδα αγώνων που η Ένωση θα καθορίσει το μέλλον της...

Στα τρία παιχνίδια που απομένουν για την ολοκλήρωση του πρώτου γύρου, η Ένωση, χωρίς υπερβολή θα καθορίσει το μέλλον της στην Α΄ Κατηγορία. Η Παραλιμνίτικη ομάδα είναι στον πάτο της βαθμολογίας με ένα βαθμό και χωρίς νίκη.

Ειδικά τα δύο από αυτά είναι πολύ κομβικά και τεράστιας βαθμολογικής σημασίας. Συγκεκριμένα μετά τη διακοπή η Ένωση θα φιλοξενήσει την ανεβασμένη Ανόρθωση σε ένα παιχνίδι που θα στοχεύσει μόνο την νίκη. Έπειτα θα πάει στο «Αλφάμεγα» για να αντιμετωπίσει τον Άρη που και να θέλει δεν μπορεί εκτός βέβαια και αν κάνει το μεγάλο μπαμ και την τεράστια έκπληξη. Στο φινάλε του α΄ γύρου θα φιλοξενήσει την Ε.Ν. Ύψωνα όπου η νίκη είναι μονόδρομος.

Με το πέρας του α΄ γύρου και ανάλογα με το πόσους βαθμούς θα έχει η ομάδα, θα παρθούν και οι ανάλογες αποφάσεις από την διοίκηση. Για το εάν δηλαδή θα γίνουν μεταγραφές ή εάν θα γίνουν ακόμη και πρόωρες αποδεσμεύσεις.

Αύριο θα γίνει φιλικό με τον Εθνικό στο Τάσος Μάρκου. Ο προπονητής Κάρλος Φανγκέιρο αναμένεται ότι θα δώσει περισσότερο χρόνο συμμετοχής σε παίκτες που δεν έχουν πολλά παιχνίδια.