Ολυμπιακός: Έτοιμος για Ατρόμητο ο Έσε

Στις προπονήσεις επέστρεψαν χθες οι παίκτες του Ολυμπιακού και με τους δέκα διεθνείς να απουσιάζουν, η προσοχή στράφηκε στους τραυματίες Σαντιάγκο Έσε και Ντάνι Γκαρθία.

Ο Αργεντινός μέσος απουσίασε από τα τρία τελευταία παιχνίδια, αλλά δείχνει πως είναι σε καλή κατάσταση και από την άλλη εβδομάδα αναμένεται να μπει σε φουλ ρυθμούς προπόνησης. Αν όλα πάνε καλά, θα βρίσκεται στη διάθεση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για το παιχνίδι με τον Ατρόμητο.

Από την άλλη, ο Γκαρθία θα χρειαστεί παραπάνω χρόνο για να επιστρέψει στη δράση και ως στόχο έχει θέσει να προσπαθήσει να δώσει το παρών στον αγώνα με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

