Oι «παλιοί» σηκώνουν το βάρος

ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΑΛΤΗΣ

Δημοσιευτηκε:

Oι «παλιοί» σηκώνουν το βάρος

Έχοντας ήδη δώσει 21 παιχνίδια μέχρις στιγμής, σε όλες τις διοργανώσεις, η Πάφος FC έχει πετύχει 30 τέρματα. Τα 26 από αυτά επιτεύχθηκαν από τους «παλιούς» της, δηλαδή παίκτες που βρίσκονταν και την περσινή χρονιά στο ρόστερ της. Πρώτος στη λίστα ο Κίνα, ο οποίος ήταν ο παίκτης που σκόραρε το μοναδικό γκολ των πρωταθλητών στο Super Cup απέναντι στην ΑΕΚ (σ.σ. ο τίτλος χάθηκε στη διαδικασία των πέναλτι), ενώ μετράει άλλα τέσσερα γκολ στο πρωτάθλημα. Τον Κίνα ακολουθούν με τέσσερα οι Ντράγκομιρ και Άντερσον, με τον πρώτο να τα σκόραρε όλα σε παιχνίδια πρωταθλήματος, ενώ ο δεύτερος έχει ένα στα προκριματικά του Champions League.

Από εκεί και πέρα, δύο φορές βρήκαν δίχτυα οι Όρσιτς, Πέπε, Ζάζα, Λούκασεν και Κορέια, καθώς και ο νεοφερμένος Νταβίντ Λουίζ. Ο Βραζιλιάνος ήταν ο τελευταίος σκόρερ της παφιακής ομάδας, σκοράροντας το γκολ στην ισοπαλία με την Ανόρθωση, ενώ είχε ανοίξει λογαριασμό στον αγώνα με τον Εθνικό.

Μία φορά το όνομά τους στον πίνακα πρόσθεσαν οι Πηλέας, Μπρούνο και Σούνιτς, καθώς και δύο από τους παίκτες που εντάχθηκαν στο ρόστερ το περασμένο καλοκαίρι, οι Μπασουαμινά και Ντιμάτα. Ο πρώτος πέτυχε ένα φανταστικό γκολ στο ντεμπούτο του με τους πρωταθλητές κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League, όμως έμεινε μέχρι εκεί. Ο δεύτερος σκόραρε το παρθενικό και μοναδικό, μέχρις στιγμής τουλάχιστον, τέρμα του σε παιχνίδι πρωταθλήματος, και συγκεκριμένα απέναντι στον Ολυμπιακό.

