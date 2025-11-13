ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Νάπολι: Νέος... πονοκέφαλος για Κόντε, «χάνει» και τον Ανγκισά

Η ατυχία «χτύπησε» ξανά τη Νάπολι και ο Αντόνιο Κόντε πονοκεφαλιάζει εκ νέου με τον σοβαρό τραυματισμό του Φρανκ Ανγκισά που θα τον κρατήσει εκτός τους επόμενους μήνες.

Η Νάπολι φέτος υποφέρει από τους συνεχείς τραυματισμούς και ο Αντόνιο Κόντε βλέπει τους παίκτες του να βγαίνουν νου άουτ ένας ένας. Νέο πλήγμα για τους Παρτενοπέι, ο Φρανκ Ανγκισά, που τραυματίστηκε σοβαρά στο αριστερό του πόδι κατά τη διάρκεια των υποχρεώσεών του με την εθνική ομάδα του Καμερούν.

Πιο συγκεκριμένα, ο 29χρονος μέσος της Νάπολι αποκόμισε πρόβλημα τραυματισμού επέστρεψε άρον-άρον στην Ιταλία για να υποβληθεί σε εξετάσεις. Όπως γνωστοποίησε η Νάπολι με επίσημη ανακοίνωσή της, ο Ανγκισά υπέστη ρήξη του δικέφαλου μηριαίου, χωρίς να προσδιορίζει ακριβώς τον χρόνο που ο Καμερουνέζος θα μείνει εκτός δράσης.

Πάντως, στην Ιταλία γράφουν για απουσία 2-3 μηνών που σημαίνει ότι είναι πολύ πιθανό να επιστρέψει στις αγωνιστικές υποχρεώσεις από το νέο έτος. Βασικό «γρανάζι» της μηχανής του Κόντε, ο Ανγκισά τη φετινή σεζόν μετράει συμμετοχή σε έξι γκολ της ομάδας του σε σύνολο 15 εμφανίσεων. Ο τραυματισμός του 29χρονου φέρνει επίσης έντονο προβληματισμό στον Ιταλό τεχνικό που στερείται ήδη τους Λουκάκου και Ντε Μπρόινε.

Πλήγμα πάντως θα αποτελέσει και για την εθνική του ομάδα, αφού δεν θα παίξει στα play offs για το Μουντιάλ του 2026, ενώ η συμμετοχή του τουλάχιστον στα πρώτα παιχνίδια του Καμερούν για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής είναι αμφίβολη για την ώρα.

gazzetta.gr

