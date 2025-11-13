ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ένας αμυντικός που εξελίχθηκε σε σπεσιαλίστα!

MVP της ΑΕΚ αποδεικνύεται ξεκάθαρα, τουλάχιστον μέχρι σήμερα, ο Χρβόγε Μιλίτσεβιτς. Ο 32χρονος (20/4/93) Βόσνιος στόπερ, ο οποίος μετρά 10 συμμετοχές στο πρωτάθλημα, τις εννέα ως βασικός και αναντικατάστατος (συνολικά 855 λεπτά συμμετοχής), είναι ο πρώτος σκόρερ των κιτρινοπράσινων στο πρωτάθλημα σε αυτές τις πρώτες 10 αγωνιστικές που έχουμε διανύσει, έχοντας σκοράρει πέντε γκολ από ισάριθμες εκτελέσεις πέναλτι!

Είναι, ενδεχομένως, παγκόσμιο φαινόμενο ο πρώτος σκόρερ μιας ομάδας με πρωταγωνιστικές βλέψεις να είναι ο κεντρικός της αμυντικός, έχοντας μάλιστα σκοράρει σε όλα τα κτυπήματα που είχε από την άσπρη βούλα. Ο Μιλίτσεβιτς, ο οποίος τα τελευταία χρόνια αποτελεί παίκτη-βαρόμετρο για την ΑΕΚ, σκόραρε στα παιχνίδια με την Ανόρθωση (1-1), τον Άρη (3-2), την Ε.Ν. Ύψωνα (4-0), την Ένωση (2-0) και στον τελευταίο αγώνα με την Ομόνοια Αραδίππου (1-0). Είναι δε χαρακτηριστικό πως στα παιχνίδια που ευστόχησε σε εκτέλεση πέναλτι, η ΑΕΚ κέρδισε τέσσερις φορές και εξήλθε μία φορά ισόπαλη.

Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί ότι ο Χρβόγε Μιλίτσεβιτς έχει στο ενεργητικό του ακόμα μία άκρως καθοριστική εύστοχη εκτέλεση πέναλτι, αυτή τη φορά στην Ευρώπη, αφού τον περασμένο Ιούλιο, στο πλαίσιο της δεύτερης προκριματικής φάσης του Europa League, ισοφάρισε το σκορ απέναντι στην Τσέλιε (1-1), στον αγώνα που έγινε στη Σλοβενία. Ο δυναμικός στόπερ αστόχησε μονάχα σε ένα πέναλτι τη φετινή περίοδο, κατά τη διαδικασία των πέναλτι στον δραματικό επαναληπτικό με την Παρτιζάν Βελιγραδίου (πρώτος προκριματικός γύρος του Europa League). Ωστόσο, το χαμένο πέναλτι του Μιλίτσεβιτς δεν στοίχισε στην ΑΕΚ, αφού η ομάδα της Λάρνακας κατάφερε στο τέλος να πάρει την πρόκριση.

Η... σφραγίδα του Ιβάνοβιτς

Ο δεύτερος σκόρερ της ΑΕΚ στο πρωτάθλημα είναι μέχρι σήμερα ο Ντόρντε Ιβάνοβιτς. Ο 29χρονος Σέρβος εξτρέμ, ο οποίος με βάση τις εμφανίσεις του θεωρείται ίσως η καλύτερη μεταγραφή του περασμένου καλοκαιριού για την ΑΕΚ (10 συμμετοχές στο πρωτάθλημα, εφτά ως βασικός), έχει πετύχει τρία γκολ στο πρωτάθλημα και δύο στην Ευρώπη. Οι Ριάντ Μπάγιτς και Έντζο Καμπρέρα ακολουθούν με δύο γκολ ο καθένας στο πρωτάθλημα. Ο Βόσνιος είδε δίχτυα δύο φορές και στην Ευρώπη, ενώ ο Αργεντινός μία φορά.

Διαβαστε ακομη