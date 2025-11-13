ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Αγωγή κατά της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για κακοποίηση από νεκρό υπάλληλο της δεκαετίας του '80!

Δημοσιευτηκε:

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρίσκεται αντιμέτωπη με νομικές διαδικασίες, καθώς ένας άνδρας κατέθεσε αγωγή εναντίον του συλλόγου για φερόμενη σεξουαλική κακοποίηση που υπέστη ως παιδί, ενώ βρισκόταν υπό την επίβλεψη του κλαμπ.

Οι καταγγελίες αφορούν τον Μπίλι Γουότς, πρώην υπάλληλο της ομάδας που εργάστηκε ως φροντιστής, υπεύθυνος γηπέδου και επιστάτης στο προπονητικό κέντρο Cliff τη δεκαετία του 1980. Ο Γουότς απεβίωσε το 2009.

Ο ενάγων, του οποίου η ταυτότητα δεν αποκαλύπτεται για νομικούς λόγους, ισχυρίζεται ότι η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ απέτυχε να τον προστατεύσει από την κακοποίηση, ενώ βρισκόταν υπό την φροντίδα της.

Ο σύλλογος αρνήθηκε να σχολιάσει την υπόθεση όταν προσεγγίστηκε από το BBC. Η νομική εταιρεία Simpson Millar, που εκπροσωπεί τον ενάγοντα, δήλωσε ότι η Γιουνάιτεντ δεν έχει συνεργαστεί εποικοδομητικά με τη νομική διαδικασία, παρά τη συμμετοχή της στην έκθεση Sheldon του 2021, η οποία τεκμηρίωσε πολλαπλές καταγγελίες κατά του Γουότς και επιβεβαίωσε ότι είχε επιβληθεί εσωτερική πειθαρχική ποινή το 1989.

Η Κέιτ Χολ, ειδικός σε υποθέσεις κακοποίησης στη Simpson Millar, ανέφερε: «Ο πελάτης μας έδειξε τεράστιο θάρρος ερχόμενος μπροστά μετά από τόσα χρόνια». Πρόσθεσε: «Οι επιζώντες αξίζουν περισσότερα από συμπόνια -αξίζουν ουσιαστική εμπλοκή και λογοδοσία».

Η εταιρεία τόνισε ότι η έλλειψη πλήρους συνεργασίας από την πλευρά του συλλόγου «ανάγκασε τον επιζώντα να προχωρήσει σε επίσημες δικαστικές ενέργειες».

ΔΙΕΘΝΗ

Διαβαστε ακομη