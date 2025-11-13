Η λίστα πρέπει να μεγαλώσει…

Τα δώδεκα γκολ που έχει επιτύχει η ΑΕΛ ώς τώρα ασφαλώς και δεν μπορεί να είναι ικανοποιητικά. Ωστόσο χάρισαν τέσσερις νίκες και αυτά προήλθαν από τα πόδια εφτά παικτών. Από τρία γκολ σκόραραν οι Φεριέρ και Νατέλ, δύο έχει σκοράρει ο Σινγκ και από ένα οι Φραντζής, Κονσεϊσάο, Μακρής και Φορεστιέρι.

Ο Ιταλός φορ είναι ο τελευταίος που μπήκε στη συγκεκριμένη λίστα, βρίσκοντας δίχτυα με την Ένωση. Φυσικά, ο Ούγκο Μαρτίνς θέλει συνεισφορά και από άλλους σε αυτό το κομμάτι καθώς, πετυχαίνοντας γκολ, ο στόχος της νίκης είναι πιο εφικτός για την ΑΕΛ, στην προσπάθεια να ανέλθει βαθμολογικά. Νοουμένου πως αμυντικά δεν επιτρέπει στον αντίπαλο να την πληγώσει, δείχνοντας στα τελευταία ματς μία πιο πιο καλή εικόνα στην οπισθοφυλακή.

Έρχονται σοβαρές «εξετάσεις» με την επανέναρξη αφού θα πάει στο ΓΣΠ για να παίξει με τον ΑΠΟΕΛ και θα ακολουθήσει το λεμεσιανό ντέρμπι με τον Απόλλωνα. Και όλες οι γραμμές πρέπει να δουλέψουν στην εντέλεια...