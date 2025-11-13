Στην Μαδρίτη για το 2/2 στην «διαβολοβδομάδα» ο Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός AKTOR πήρε ένα σημαντικό «διπλό» στην Γαλλία, καθώς κατάφερε να κερδίσει την Παρί με 101-95. Οι «πράσινοι» θέλουν να συνεχίσουν στον ίδιο ρυθμό και έχουν μπροστά τους μία δύσκολη δοκιμασία.

Πιο συγκεκριμένα, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν θα φιλοξενηθεί από τη Ρεάλ Μαδρίτης στην «Movistar Arena» την Πέμπτη 13/11, με το τζάμπολ της αναμέτρησης να γίνεται στις 21:45.

Η «Βασίλισσα» την προηγούμενη αγωνιστική ηττήθηκε με 89-76 από τη Βαλένθια και θα τα δώσει όλα κόντρα στο «τριφύλλι» για να επιστρέψει στις νίκες.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

21:00 Ερυθρός Αστέρας-Μονακό

21:00 Φενερμπαχτσέ-Χάποελ Τελ Αβίβ

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης-Παναθηναϊκός AKTOR

21:45 Παρί-Βαλένθια

22:00 Μακάμπι Τελ Αβίβ-Μπασκόνια

