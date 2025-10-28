Ντι Μάρτζιο: «Ο Ρομαϊρόνε υποψήφιος τεχνικός διευθυντής για τον Παναθηναϊκό»

Ο δημοφιλής, Ιταλός ρεπόρτερ και ειδήμων στο κομμάτι των μεταγραφών, Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο, δημοσίευσε ένα όνομα που φέρεται να είναι εκ των υποψηφίων για τη θέση του τεχνικού διευθυντή στον Παναθηναϊκό, μετά την αποχώρηση του Γιάννη Παπαδημητρίου.

Ο Τζιανκάρλο Μορεϊρόνε, εκ Γένοβας, με τελευταία του δουλειά αυτή του σκάουτερ στη Λάτσιο, είναι ο άνθρωπος που φέρεται να έχει προστεθεί στη λίστα των ανθρώπων που διεκδικούν τη θέση που έμεινε ελεύθερη στο «τριφύλλι».

Έχοντας περάσει από διάφορα πόστα στις Προ Βερτσέλι, Σπέτσια, Κάρπι, Κιέβο Βερόνα, Μπάρι και Τριεστίνα, ο 55χρονος εμφανίζεται ως ακόμα ένα κομμάτι της αναδιοργάνωσης που πραγματοποιείται και της νέας προσπάθειας που έχει εκκινήσει με τον Ράφα Μπενίτεθ στην άκρη του πάγκου

«Η παρουσία του Ισπανού ίσως αποτελέσει αβαντάζ για τον Ρομαϊρόνε, αφού ο Μπενίτεθ έχει δουλέψει με Ιταλούς, όπως ο Πεντερτσόλι, όταν ήταν στη Λίβερπουλ, ή ο Φίλιπο Φούσκο…» προσθέτει ο Ντι Μάρτζιο.

sport-fm.gr