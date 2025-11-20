Μάρκου: «Έμειναν 36 υποθέσεις από τις 41, συνολικά φτάνουν τα 2-3 εκ. ευρώ»

Η Ε.Τ της Ανόρθωσης αναφέρθηκε στη διακοπή, τις αμέσως επόμενες υποχρεώσεις, τη πορεία της οικονομικής εκστρατείας αλλά και τα μεταγραφικά.

Διαβάστε όσα είπε:

Για την διακοπή: «Θεωρούμε ότι ήταν ευεργετική, θα φανεί στα αποτελέσματα. Στα αγωνιστικά έχουμε εκτός μέχρι τον Ιανουάριο τον Μιχάλη Ιωάννου και παραμένει αμφίβολος ο αρχηγός μας, ο Κωστάκης Αρτυματάς».

Για το παιχνίδι με την ΕΝΠ: «Για να έχουν ουσία οι βαθμοί που πήραμε μέχρι στιγμής πρέπει να πάρουμε και τη νίκη κόντρα στην ΕΝΠ».

Για τον κόσμο: «Υπάρχουν ακόμη διαθέσιμα εισιτήρια, αναμένουμε να εξαντληθούν πριν την Κυριακή. Ο κόσμος είναι δίπλα στην ομάδα, είναι τεράστια η δύναμη που δίνει. Έχει αποφασίσει ότι ο αυτός θα τη σώσει. Είναι καταπληκτικό αυτό που γίνεται. Στο γήπεδο αυτά που συμβαίνουν είναι κάτι που δεν μπορείς εύκολα περιγράψεις».

Για την οικονομική εκστρατεία: «Έχει πέσει ο ρυθμός, γίνεται ξανά κάλεσμα να βοηθήσει ο κόσμος. Η Ανόρθωση ξέρει που βαδίζει, είναι σημαντικό να συνεχίσουν οι εισφορές στην πλατφόρμα που έχει δημιουργηθεί για τις παλιές οφειλές. Έχουν μείνει 36 υποθέσεις σε εκκρεμότητα από τις 41, έχουν εξοφληθεί 5, 11 έχουν μειωθεί αρκετά με διακανονισμό. Είναι πολύ σημαντική η οικονομική ενίσχυση για την ομάδα και αυτό ουσιαστικά σώζει την ομάδα. 36 διακανονισμοί, ένας να πάει λάθος η Ανόρθωση θα αντιμετωπίσει σοβαρό πρόβλημα. Δεν είναι μόνο εμπάργκο, υπάρχουν και χειρότερα σενάρια. Μέσα στις 36 υποθέσεις, είναι κι οι δύο που πήγαν στο CAS και βρίσκονται σε διακανονισμό. Συνολικά οι υποθέσεις φτάνουν περίπου στα 2-3 εκατομμύρια. Ο στόχος μας εμάς ήταν στο 1,911 εκ. Ο μέσος Ανορθωσιάτης έχει δώσει πάρα πολλά χρήματα και αξίζει να γνωρίζει».

Για πρώην παράγοντες: «Υπάρχουν ορισμένοι που όντως είναι κοντά μας, όμως είναι μετρημένοι στα δάχτυλα του ενός χεριού».

Για τα μεταγραφικά: «Είμαστε ακριβώς στην ίδια κατάσταση, προχωρούμε βήμα βήμα. Πρέπει να δούμε και οικονομικά αν η Ανόρθωση μπορεί να πραγματοποιήσει μεταγραφές. Το να θέλουμε είναι ένα κομμάτι, θα δούμε κι αν μπορεί να το κάνει».

Για τον Σένσι: «Τις τελευταίες μέρες έχουν γραφτεί αρκετά. Οποιαδήποτε ομάδα θα ήθελε να τον κρατήσει. Αλίμονο να μη ήθελε και η Ανόρθωση. Όλα θα εξαρτηθούν από διάφορους παράγοντες».