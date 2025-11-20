Στην αποστολή για το ματς με τη Ρεν ο Πογκμπά

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Νέα από τη Γαλλία που ενδιαφέρουν την Πάφο.

Ο Πολ Πογκμπά φαίνεται πως αφήνει πίσω του τους μικροτραυματισμούς που τον ταλαιπώρησαν τις τελευταίες εβδομάδες και μετρά αντίστροφα για την επιστροφή του στη δράση. Η Μονακό είχε ανακοινώσει στις αρχές της σεζόν την απόκτησή του, σηματοδοτώντας το νέο ξεκίνημα του Γάλλου μέσου μετά την περιπέτεια που πέρασε τα προηγούμενα 2,5 χρόνια.

Ο παγκόσμιος πρωταθλητής έχει επιστρέψει κανονικά στις προπονήσεις, μετά την τιμωρία που του είχε επιβληθεί λόγω χρήσης απαγορευμένων ουσιών, και σύμφωνα με γαλλικά ΜΜΕ αναμένεται να βρίσκεται στην αποστολή των Μονεγάσκων για τον αγώνα του Σαββάτου στη Βρετάνη απέναντι στη Ρεν, στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής.

Αν όλα κυλήσουν ομαλά, ο Πογκμπά θα ταξιδέψει μαζί με την ομάδα στη Κύπρο για την αναμέτρηση της ερχόμενης Τετάρτης στο «ΑΛΦΑΜΕΓΑ», όπου ενδέχεται εφόσον το αποφασίσει ο προπονητής να τον δούμε και στο χορτάρι, απέναντι στους πρωταθλητές μας.

Διαβαστε ακομη