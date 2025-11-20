Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Θέλει το «μπαμ» με Τσουαμενί – Αρνήθηκε την πρώτη της πρόταση η Ρεάλ Μαδρίτης!

Η «βασίλισσα» με τη σειρά της, την απέρριψε και πλέον, το «σήριαλ» αναμένεται να συνεχιστεί.

Τα… δίχτυα της στον Τσουαμενί θέλει να απλώσει η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η οποία φαίνεται να έχει κλειδώσει την περίπτωσή του. Η Ρεάλ Μαδρίτης από την άλλη δεν σκοπεύει να δεχτεί τόσο… εύκολα.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την ισπανική ιστοσελίδα «Fichajes», η προσφορά της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ανέρχεται στα 70 εκατομμύρια ευρώ συν 20 εκατομμύρια ευρώ σε μπόνους. Ένα πακέτο συνολικού ύψους 90 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο υπό κανονικές συνθήκες θα ήταν δύσκολο να αρνηθεί κανείς. Ωστόσο, η Ρεάλ Μαδρίτης δεν θεωρεί ότι αυτό το ποσό αρκεί για να… αποχαιρετήσει τον Γάλλο.

Οι «κόκκινοι διάβολοι» χρειάζονται ενίσχυση όπως έχει δηλώσει ο Πορτογάλος προπονητής, με την προσθήκη του Τσουαμενί να μοιάζει… κομβική για εκείνους. Ο Γάλλος αποτελεί βαρόμετρο για τη Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία αναμένεται να πουλήσει πολύ ακριβά το… τομάρι της.

