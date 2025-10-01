Πάλεψε αλλά υπέκυψε o Oλυμπιακός στην ανωτερότητα της Άρσεναλ

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Προσπάθησε η ομάδα του Μεντιλίμπαρ αλλά ο Ράγια δεν του επέτρεψε κάποιο γκολ.

Ο Ολυμπιακός κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια στο "Emirates" αλλά δεν μπόρεσε να «βγάλει» το γκολ με το οποίο η Άρσεναλ προηγήθηκε νωρίς. Οι Λονδρέζοι πήραν τη νίκη 2-0 στη 2η αγωνιστική του Champions League πραγματοποιώντας το «2 στα 2» ενώ η ελληνική ομάδα έχει έναν βαθμό. Ο Μαρτινέλι άνοιξε το σκορ στο 12΄ και ο Σάκα διαμόρφωσε το τελικό 2-0 στο 90+2΄.

Οι «κανονιέρηδες» επιχείρησαν από την αρχή να αξιοποιήσουν τον παράγοντα έδρα. Πίεσαν ψηλά, έκλεψαν μπάλες, έφεραν αρκετές φορές σε δύσκολη θέση τον Ολυμπιακό και πέτυχαν το γρήγορο γκολ που ήθελαν. Στο 12΄ ο Γιοκέρες έφυγε στο χώρο από κάθετη του Έντεγκααρντ πλάσαρε τον Τζολάκη, η μπάλα βρήκε το δοκάρι και ο Μαρτινέλι την «έσπρωξε» στα δίχτυα. Παρά την υπεροχή της Άρσεναλ, οι πρωταθλητές Ελλάδας «άγγιξαν» την ισοφάριση όμως στο 21΄ ο Ράγια πραγματοποίησε καταπληκτική απόκρουση σε σουτ του Ποντένσε.

Η ευκαιρία αυτή έδωσε άλλο «αέρα» στους ερυθρόλευκους που άρχισαν σταδιακά να ισορροπούν την κατάσταση και να κοιτάζουν «στα μάτια» την αντίπαλό τους. Ο Μεντιλίμπαρ ανέβασε πιο ψηλά τις γραμμές του κι η ομάδα του έγινε πολύ πιο απειλητική, όμως παράλληλα χρειαζόταν ιδιαίτερη προσοχή στην άμυνα. Σε δύο αντεπιθέσεις ο Γιοκέρες (41΄) και ο Τροσάρ (53΄) βρήκαν ιδανικές συνθήκες για εκτέλεση, όμως τα τελειώματά τους ήταν εντελώς άστοχα. Με την είσοδο του Ντέκλαν Ράις στο 58΄ ο Αρτέτα έδειξε την πρόθεσή του να ελέγξει το ρυθμό και να δυναμώσει τη μεσαία γραμμή.

Στο 65΄ πάλι ο Τροσάρ έχασε μεγάλη ευκαιρία όταν βρέθηκε σε θέση βολής μετά από ατομική ενέργεια και ασίστ του κορυφαίου Έντεγκααρντ. Αμέσως μετά (67΄) ακυρώθηκε ως οφσάιντ -οριακά- γκολ του Ελ Κααμπί, με τον Ολυμπιακό να κάνει ξανά αισθητή την παρουσία του στην επίθεση.

Στο 82΄ ο Τζολάκης και ο Ρέτσος κράτησαν τον Ολυμπιακό στο παιχνίδι, καθώς μπλόκαραν τη διπλή προσπάθεια του Έντεγκααρντ που ήταν έτοιμος να πανηγυρίσει το 2-0. Κι έτσι η ελληνική ομάδα έψαξε την ευκαιρία της να ισοφαρίσει και την είχε στο 86΄ με τον Ράγια να επεμβαίνει ξανά εκπληκτικά στο σουτ του Τσικίνιο. Η Άρσεναλ κινδύνεψε για ακόμα μία φορά να την «πάθει» στο τέλος από τον Ολυμπιακό, όμως αυτή τη φορά ήταν πιο «κυνική» και πήρε τη νίκη με 2-0 χάρη σε προσπάθεια του Σάκα στο 2ο λεπτό των καθυστερήσεων.

ΑΡΣΕΝΑΛ (Μίκελ Αρτέτα): Ράγια, Γουάιτ (58΄ Τίμπερ), Σαλιμπά, Γκάμπριελ (75΄ Μοσκέρα), Λιούις, Σκέλι, Θουμπιμέντι, Έντεγκαρντ, Μερίνο (58΄ Ράις), Μαρτινέλι (73΄ Σάκα), Τροσάρ (73΄ Έζε), Γιόκερες.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Χοσέ Λουϊς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος (86΄ Μπιανκόν), Πιρόλα, Ορτέγκα, Γκαρθία (75΄ Σιπιόνι), Έσε (86΄ Μουζακίτης), Τσικίνιο (86΄ Στρεφέτσα), Μαρτίνς (62΄ Ταρέμι), Ποντένσε, Ελ Κααμπί.

