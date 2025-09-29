Εθνική: Οι κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τα κρίσιμα ματς με Σκωτία και Δανία

Η Εθνική Ελλάδας έχει τα πιο ζόρικα παιχνίδια μπροστά της για τα ματς του Οκτωβρίου, καθώς αντιμετωπίζει την Σκωτία (09/10) και Δανία (12/10) αμφότερες εκτός έδρας. Η ΕΠΟ έκανε γνωστές τις κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τα συγκεκριμένα παιχνίδια.

Μοναδική αλλαγή είναι η επιστροφή του Δημήτρη Γιαννούλη που απουσίασε από τα προηγούμενα παιχνίδια λόγω τραυματισμού και στη θέση του κλήθηκε ο Γιώργος Κυριακόπουλος.

Αναλυτικά η αποστολή της Εθνικής για τα ματς με Σκωτία και Δανία: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης, Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Ρότα, Βαγιαννίδης, Γιαννούλης, Τσιμίκας, Σιώπης, Ζαφείρης, Μάνταλος, Κουρμπέλης, Μουζακίτης, Καρέτσας, Τζόλης, Μασούρας, Κωνσταντέλιας, Ιωαννίδης, Παυλίδης, Μπακασέτας, Δουβίκας.