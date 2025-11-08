«Καθάρισε» εύκολα ο Άρης και περιμένει… αραχτός στην κορυφή

Mε τρεις επιθετικούς του να βάζουν το όνομά τους στον πίνακα των σκόρερ ο Άρης επικράτησε με 3-0 του Ε.Ν. Ύψωνα και με την έβδομη νίκη του ανέβηκε στην κορυφή περιμένοντας τα αποτελέσματα της Κυριακής (09/11).

Η ομάδα της Λεμεσού έφθασε τους 23 βαθμούς και βρίσκεται μπροστά από Ομόνοια (22), Πάφος FC (21) και ΑΠΟΕΛ (20), που αγωνίζονται την Κυριακή. Από την άλλη, τo συγκρότημα του Ύψωνα με την έβδομη ήττα παραμένει στη 12η θέση με επτά βαθμούς.

Τον δρόμο προς το τρίποντο, όπως και στον προηγούμενο αγώνα κόντρα στον Ακρίτα, άνοιξε ο Κακουλλής, ο οποίος στο 14’ έκανε το μονοκόμματο σουτ μετά την μπαλιά του Γκάουσταντ.

Στο 15’ ο Χαραλάμπους σημάδεψε το δοκάρι, ενώ στο 37’ ο πρώτος σκόρερ της «Ελαφράς Ταξιαρχίας», Μοντνόρ, πέτυχε το πέμπτο φετινό του γκολ.

Το κερασάκι στην τούρτα έβαλε ο Κβιλιτάια, ο οποίος για δεύτερη συνεχόμενη αγωνιστική σκόραρε με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι, στο 51’. Ο Γεωργιανός επιθετικός σκόραρε άλλο ένα τέρμα στο 72’, όμως το γκολ ακυρώθηκε σωστά για οφσάιντ.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης:

Τέλος του αγώνα

72' - ΑΚΥΡΩΘΕΝ ΓΚΟΛ. Ο Κβιλιτάια μετά από ασίστ του Κακουλλή στέλνει τη μπάλα στα δίχτυα, όμως το τέρμα ακυρώνεται για οφσάιντ στο ξεκίνημα της προσπάθειας του Κύπριου επιθετικού

51' - ΓΚΟΛ. 3-0. Με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι ο Κβιλιτάια βάζει κι αυτός το όνομά του στον πίνακα των σκόρερ

50'- Δίνεται φάουλ στον Άρη για παράβαση πάνω στον Γκόλτσον

Έναρξη δεύτερου ημιχρόνου

Τέλος πρώτου ημιχρόνου

44' - Πρώτη τελική στον στόχο για τους φιλοξενουμένους με το σουτ του Γεμπλί, στα χέρια του Φοδέρινγχαμ η μπάλα

37' ΓΚΟΛ. 2-0. Ο Μοντνόρ τσιμπά τη μπάλα μπροστά από τον τερματοφύλακα και διπλασιάζει τα γκολ για την ομάδα του

15' - ΔΟΚΑΡΙ. Το σουτ του Χαραλάμπους βρήκε στο δεξί δοκάρι της εστίας του Αβραμένκο

14' - ΓΚΟΛ. 1-0. Στην πρώτη μεγάλη ευκαιρία του αγώνα, ο Κακουλλής έπιασε αμέσως το σουτ μετά την πλασαριστή μπαλιά του Γκάουσταντ, ανοίγοντας το σκορ.

1' - Έναρξη του αγώνα

AΡΗΣ: Φοδέρινγχαμ, Μοντνόρ (66′ ΜαΚόσλαντ), Γκόλντσον (58′ Γιαγκό), Μπαλόγκουν, Κορέια, Χαραλάμπους (66′ Κοβαλένκο), Μπουράν, Γκάουσταντ (58′ Μαγιαμπέλα), Σανέ, Κακουλλή (79' Εφακέ), Κβιλιτάια

Ε.Ν. Ύψωνα: Αβραμένκο, Ντα Γκράκα (46′ Μπουντνίκ), Χριστοδούλου, Τρούγιτς (74′ Νταβιντιάν), Γεμπλί, Τεϊσέιρα (46′ Τριντάν), Μπα, Κουμουρής (90+2' Χατζηβαρνάβας), Μελνιτσιένκο (57′ Άντο), Κυριάκου, Ντα Σίλβα

ΣΚΟΡΕΡ: 14' Κακουλλής, 37' Μοντνόρ, 51' πεν. Κβιλιτάια

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 51' Γεμπλί, 53' Μπα

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Θεουλή Χρυσοβαλάντης

Α' ΒΟΗΘΟΣ: Σωκράτους Κυριάκος

Β' ΒΟΗΘΟΣ: Τουμάζου Ανδρέας

4ος ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Νεοφύτου Κωνσταντίνος

VAR: Κώστα Ροβέρτος

AVAR: Ευαγόρου Ευαγόρας

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ: Γερασίμου Παναγιώτης