ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Καθάρισε» εύκολα ο Άρης και περιμένει… αραχτός στην κορυφή

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

«Καθάρισε» εύκολα ο Άρης και περιμένει… αραχτός στην κορυφή

Με σκόρερ του Κακουλλή, Μοντνόρ και Κβιλιτάια ο Άρης επικράτησε εύκολα της Ε.Ν. Ύψωνα

Mε τρεις επιθετικούς του να βάζουν το όνομά τους στον πίνακα των σκόρερ ο Άρης επικράτησε με 3-0 του Ε.Ν. Ύψωνα και με την έβδομη νίκη του ανέβηκε στην κορυφή περιμένοντας τα αποτελέσματα της Κυριακής (09/11).

Η ομάδα της Λεμεσού έφθασε τους 23 βαθμούς και βρίσκεται μπροστά από Ομόνοια (22), Πάφος FC (21) και ΑΠΟΕΛ (20), που αγωνίζονται την Κυριακή. Από την άλλη, τo συγκρότημα του Ύψωνα με την έβδομη ήττα παραμένει στη 12η θέση με επτά βαθμούς.

Τον δρόμο προς το τρίποντο, όπως και στον προηγούμενο αγώνα κόντρα στον Ακρίτα, άνοιξε ο Κακουλλής, ο οποίος στο 14’ έκανε το μονοκόμματο σουτ μετά την μπαλιά του Γκάουσταντ.

Στο 15’ ο Χαραλάμπους σημάδεψε το δοκάρι, ενώ στο 37’ ο πρώτος σκόρερ της «Ελαφράς Ταξιαρχίας», Μοντνόρ, πέτυχε το πέμπτο φετινό του γκολ.

Το κερασάκι στην τούρτα έβαλε ο Κβιλιτάια, ο οποίος για δεύτερη συνεχόμενη αγωνιστική σκόραρε με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι, στο 51’. Ο Γεωργιανός επιθετικός σκόραρε άλλο ένα τέρμα στο 72’, όμως το γκολ ακυρώθηκε σωστά για οφσάιντ.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης:

Τέλος του αγώνα

72' - ΑΚΥΡΩΘΕΝ ΓΚΟΛ. Ο Κβιλιτάια μετά από ασίστ του Κακουλλή στέλνει τη μπάλα στα δίχτυα, όμως το τέρμα ακυρώνεται για οφσάιντ στο ξεκίνημα της προσπάθειας του Κύπριου επιθετικού

51' - ΓΚΟΛ. 3-0. Με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι ο Κβιλιτάια βάζει κι αυτός το όνομά του στον πίνακα των σκόρερ

50'- Δίνεται φάουλ στον Άρη για παράβαση πάνω στον Γκόλτσον

Έναρξη δεύτερου ημιχρόνου

Τέλος πρώτου ημιχρόνου

44' - Πρώτη τελική στον στόχο για τους φιλοξενουμένους με το σουτ του Γεμπλί, στα χέρια του Φοδέρινγχαμ η μπάλα 

37' ΓΚΟΛ. 2-0. Ο Μοντνόρ τσιμπά τη μπάλα μπροστά από τον τερματοφύλακα και διπλασιάζει τα γκολ για την ομάδα του

15' - ΔΟΚΑΡΙ. Το σουτ του Χαραλάμπους βρήκε στο δεξί δοκάρι της εστίας του Αβραμένκο

14' - ΓΚΟΛ. 1-0. Στην πρώτη μεγάλη ευκαιρία του αγώνα, ο Κακουλλής έπιασε αμέσως το σουτ μετά την πλασαριστή μπαλιά του Γκάουσταντ, ανοίγοντας το σκορ.

1' - Έναρξη του αγώνα

AΡΗΣ: Φοδέρινγχαμ, Μοντνόρ (66′ ΜαΚόσλαντ), Γκόλντσον (58′ Γιαγκό), Μπαλόγκουν, Κορέια, Χαραλάμπους (66′ Κοβαλένκο), Μπουράν, Γκάουσταντ (58′ Μαγιαμπέλα), Σανέ, Κακουλλή (79' Εφακέ), Κβιλιτάια

Ε.Ν. Ύψωνα: Αβραμένκο, Ντα Γκράκα (46′ Μπουντνίκ), Χριστοδούλου, Τρούγιτς (74′ Νταβιντιάν), Γεμπλί, Τεϊσέιρα (46′ Τριντάν), Μπα, Κουμουρής (90+2' Χατζηβαρνάβας), Μελνιτσιένκο (57′ Άντο), Κυριάκου, Ντα Σίλβα 

ΣΚΟΡΕΡ: 14' Κακουλλής, 37' Μοντνόρ, 51' πεν. Κβιλιτάια

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 51' Γεμπλί, 53' Μπα

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Θεουλή Χρυσοβαλάντης

Α' ΒΟΗΘΟΣ: Σωκράτους Κυριάκος

Β' ΒΟΗΘΟΣ: Τουμάζου Ανδρέας

4ος ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Νεοφύτου Κωνσταντίνος

VAR: Κώστα Ροβέρτος

AVAR: Ευαγόρου Ευαγόρας

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ: Γερασίμου Παναγιώτης

 

 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΡΗΣFREEDOM 24 ENΩΣΗ ΝΕΩΝ ΥΨΩΝΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

«Καθάρισε» εύκολα ο Άρης και περιμένει… αραχτός στην κορυφή

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Η απονομή του τροπαίου στον Τζόκοβιτς

Τένις

|

Category image

Ανγκελόφσκι: «Δεν θέλω να σχολιάσω αυτή τη φάση»

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Αυγουστή: «Αδικούμε τους εαυτούς μας» - Τι είπε για τον Κουν αντί του Λέουβενμπεργκ

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Το γκολ και οι καλύτερες φάσεις από το Δασάκι

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ήρθε η... απάντηση στην Ομόνοια για Μαέ ενόψει ΑΠΟΕΛ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Μπεργκ ενόψει ΑΠΟΕΛ: «Είμαστε σε καλή φόρμα, θα καθοριστεί τι θα γίνει στο γήπεδο…»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Με σφραγίδα Μάρκοβιτς, ο Απόλλωνας «δραπέτευσε» από το Δασάκι και… ψαλιδίζει τη διαφορά

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Το έκανε ξανά ο Κακουλλής!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Επιστροφή στις νίκες για τη Σεβίλλη του Αλμέιδα και σε ευρωπαϊκή… τροχιά!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η Γουέστ Χαμ βρίσκει τον δρόμο της: Δεύτερη σερί τριάρα και πάλι με ανατροπή!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κι ας ήταν… αντι-εμπορικό το ματς, το «Σαν Σίρο» ήταν το πιο γεμάτο γήπεδο στην 4η αγωνιστική του Champions League

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Μάρκοβιτς σήκωσε ψηλά τη φανέλα του άτυχου Άδωνη

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Γκαντεμιά στο Δασάκι για τον Απόλλωνα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Μιμήθηκε τον εαυτό του ο Μάρκοβιτς μέσα σε λίγες μέρες

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη