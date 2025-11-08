ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πρώτη γκέλα στο πρωτάθλημα για τη Γιουβέντους του Σπαλέτι στο ντέρμπι του Τορίνο

Πρώτη γκέλα στο πρωτάθλημα για τη Γιουβέντους του Σπαλέτι στο ντέρμπι του Τορίνο

Αν και ήταν ανώτερη στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, η Γιουβέντους έμεινε στην εντός έδρας «λευκή» ισοπαλία με αντίπαλο την Τορίνο στο ντέρμπι της πόλης για την 11η αγωνιστική της Serie A.

Επιστροφή στις... προβληματικές εμφανίσεις για τη Γιουβέντους, η οποία για ακόμη μία φορά στη σεζόν απέτυχε να παράξει όμορφο ποδόσφαιρο και να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες της.

Το βράδυ του Σαββάτου (08/11), οι «μπιανκονέρι» έμειναν στην εντός έδρας «λευκή» ισοπαλία με αντίπαλο την Τορίνο στο μεγάλο ντέρμπι της πόλης για την 11η αγωνιστική της Serie A, γνωρίζοντας έτσι την πρώτη απώλεια βαθμών στο ιταλικό πρωτάθλημα με τον Λουτσιάνο Σπαλέτι στον πάγκο τους.

Παρά το γεγονός πως η «Γηραιά Κυρία» είχε την κατοχή της μπάλας και πρωτοβουλία των κινήσεων καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα, δεν μπόρεσε να μετουσιώσει την υπεροχή της σε γκολ, μένοντας έτσι για τέταρτη φορά φέτος στο πρωτάθλημα στην ισοπαλία.

Μετά και από αυτό το αποτέλεσμα, η Γιούβε παρέμεινε στην 5η θέση του βαθμολογικού πίνακα με 19 βαθμούς και στο -3 από την κορυφή (έχει ματς λιγότερο η Νάπολι), την ώρα όπου η «γκρανάτα» με 14 βαθμούς βρίσκεται στην 11η θέση.

Η 11η αγωνιστική:

Παρασκευή (07/11)

Πίζα-Κρεμονέζε 1-0

(75' Τουρέ)

Σάββατο (08/11)

Κόμο-Κάλιαρι 0-0

Λέτσε-Βερόνα 0-0

Γιουβέντους-Τορίνο 0-0

Πάρμα-Μίλαν 21:45

Κυριακή (09/11)

Αταλάντα-Σασουόλο 13:30

Μπολόνια-Νάπολι 16:00

Τζένοα-Φιορεντίνα 16:00

Ρόμα-Ουντινέζε 19:00

Ίντερ-Λάτσιο 21:45

Η επόμενη (12η) αγωνιστική:

Σάββατο 22/11

Κάλιαρι-Τζένοα 16:00

Ουντινέζε-Μπολόνια 16:00

Φιορεντίνα-Γιουβέντους 19:00

Νάπολι-Αταλάντα 21:45

Κυριακή (23/11)

Βερόνα-Πάρμα 13:30

Κρεμονέζε-Ρόμα 16:00

Λάτσιο-Λέτσε 19:00

Ίντερ-Μίλαν 21:45

Δευτέρα (24/11)

Τορίνο-Κόμο 19:30

Σασουόλο-Πίζα 21:45

 

 

 

 

