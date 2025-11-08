Ριτσάρλισον: Ξανά το ίδιο λάθος, ξανά ο ίδιος εφιάλτης στο φινάλε

Ο Ριτσάρλισον φαίνεται πως δεν έμαθε το μάθημά του. Ο Βραζιλιάνος επιθετικός της Τότεναμ πανηγύρισε έξαλλα ένα καθοριστικό γκολ στις καθυστερήσεις απέναντι στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο παίκτης της Τότεναμ έβγαλε τη φανέλα του και γλίστρησε στο χορτάρι σαν να είχε ήδη χαρίσει τη νίκη στους Spurs. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, όμως, ο εφιάλτης επέστρεψε.

Όπως ακριβώς είχε συμβεί τον Ιανουάριο του 2023 στο «Άνφιλντ», όταν πίστεψε πως με το γκολ του είχε χαρίσει βαθμό στην Τότεναμ απέναντι στη Λίβερπουλ (3-3), μόνο για να δει τον Ντιόγκο Ζότα να σκοράρει στην επόμενη φάση και να γράφει το τελικό 4-3, έτσι και τώρα η ιστορία επαναλήφθηκε.

Μόλις λίγα δευτερόλεπτα μετά τον πανηγυρισμό του, η Γιουνάιτεντ ισοφάρισε με τον Ντε Λιχτ και το Βόρειο Λονδίνο «πάγωσε». Από ήρωας, ο Ριτσάρλισον βρέθηκε ξανά στο ρόλο του άτυχου πρωταγωνιστή ενός απίστευτου deja vu.

Πηγή: sdna.gr