Με ανατροπή συνεχίζει αήττητη η Πετρολίνα ΑΕΚ

Την εντός έδρας νίκη πήρε η Πετρολίνα ΑΕΚ στον εντός έδρας αγώνα με την Fabricca E.N. Παραλιμνίου με 90-82. Κορυφαίος για τους νικητές ο Hollingsworth, με δείκτη απόδοσης 21. Ο Hollingsworth πέτυχε 20 πόντους και 9 rebounds.

Με τον Cooper να ευστοχεί σε τρίποντο ξεκίνησε ο αγώνας και την Ένωση να απαντά για το 3-3 με lay up και βολή του Williams (1’). Στο 3’ η ομάδα του Παραλιμνίου μπήκε μπροστά στο σκορ με 7-5 ενώ στο επόμενο λεπτό ανέβασε τη διαφορά στο +6 μετά από δύο εύστοχα τρίποντα (13-6). Η ΑΕΚ πίεζε για να ανατρέψει το σκορ και μείωσε σε 19-18 στο 8’, με το δεκάλεπτο να λήγει σε 20-26.

Στη δεύτερη περίοδο η ομάδα του Κιτίου μπήκε πιο δυνατά και με τρίποντο στο 12’ γύρισε το σκορ και πήρε προβάδισμα με 28-26. Οι φιλοξενούμενοι πήραν εκ νέου προβάδισμα δύο λεπτά αργότερα με 30-32 και κατάφεραν να ανεβούν στο +9 με 39-32 στο 17’. Το παιχνίδι ήταν ισορροπημένο με τους γηπεδούχους να μειώνουν τη διαφοράμε τις βολές του Βαρσός στο 24’ για το 54-53.

Στην τελευταία περίοδο το παιχνίδι ήταν πολύ ανταγωνιστικό με την ΑΕΚ να μπαίνει μπροστά στο σκορ με 75-74 στο 36’και τις δύο ομάδες να συνεχίζουν να παλεύουν για τον κάθε πόντο. Στο 37’ το παιχνίδι ήταν ισόπαλο 78-78 και με 6 σερί πόντους οι καλαθοσφαιριστές του Λειβαδιώτη ανέβηκαν στο +6. Με τις βολές του Hollingsworth στο τελευταίο λεπτό η ΑΕΚ σφράγισε τη νίκη με 8 πόντους διαφορά και η αναμέτρηση έληξε στο 90-82.

Τα δεκάλεπτα: 20-26, 42-49, 62-66, 90-82

Πετρολίνα ΑΕΚ (Χριστόφορος Λειβαδιώτης): Hollingsworth 20, Cooper 19(1), Γιανναράς 9(3), Βάρσος 6(1), Λοϊζίδης 2, Nottage 9(1), Μckinnis 11, Παντελή 9(3), Diggs 5(1)

Fabricca E.N. Παραλιμνίου (Παναγιώτης Γιανναράς): Thompson 7(1), Rawlls 12 (3), Williams 10, Σολωμού 2, Asberry 23(4), Γιανναράς 7(1), Γεωργίου 9 (2), Σάββα 2

Διαβαστε ακομη