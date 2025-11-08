ΑΕΚ: Το φρεσκάρισμα στην 11άδα και ο αντι-Ρότα

Η ΑΕΚ ολοκληρώνει σήμερα τη μίνι προετοιμασία της για την αναμέτρηση με τον ΟΦΗ στο Ηράκλειο για τη 10η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Οι «κιτρινόμαυροι» στράφηκαν χωρίς ανάσα στο παιχνίδι με τους Κρητικούς για το πρωτάθλημα, έπειτα από το ισόπαλο 1-1 κόντρα στη Σάμροκ Ρόβερς στην OPAP Arena για το Conference League.

Ο Μάρκο Νίκολιτς (δεν θα είναι στον πάγκο λόγω καρτών), ο οποίος αναζητά λύσεις ώστε να βελτιωθεί η ομάδα του, την οποία θα ήθελε να δει και πιο αποτελεσματική, πρόκειται να κάνει αλλαγές στην 11άδα. Καταρχάς, δύο από τους παίκτες που ξεκίνησαν απέναντι στους Ιρλανδούς, δεδομένα δεν θα αγωνιστούν απέναντι στον ΟΦΗ. Βίντα και Ρότα δηλώθηκαν στο συγκεκριμένο ματς ώστε να εκτίσουν την ποινή τους λόγω καρτών.

Στο δεξί άκρο της άμυνας μάλλον θα παίξει ο Γκατσίνοβιτς αντί του Ρότα, ενώ ο Μουκουντί επιστρέφει στην ενδεκάδα. Θέση στο αρχικό σχήμα διεκδικούν Ζοάο Μάριο και Καλοσκάμης, οι οποίοι δεν είναι στην ευρωπαϊκή λίστα, ενώ φαίνεται ότι Πινέδα και Μαρίν θα διατηρηθούν στην ενδεκάδα. Εφόσον ο Γιόβιτς δεν έχει καταπονηθεί από το ματς με τη Σάμροκ (στο οποίο έπαιξε από την αρχή) θα είναι βασικός και σε διαφορετική περίπτωση θα αγωνιστεί από την αρχή ο Πιερό. Θέση διεκδικούν οι Κοϊτά με τον Κουτέσα.

sportfm.gr