Εύκολη νίκη του Κεραυνού επί του Αχιλλέα

Με νίκη επί του Αχιλλέα συνεχίζει την πορεία του ο Κεραυνός Στροβόλου για την στο Πρωτάθλημα της ECOMMBX Basket League. Επικράτησε με 115-57 και MVP της αναμέτρησης να αναδεικνύεται ο Hatfield με δείκτη απόδοσης 41 (22 πόντους, 17 ριμπάουντ και 3 ασίστ).

Ο Κεραυνός ήταν από την αρχή του παιχνιδιού πιο επιθετικός, παίρνοντας προβάδισμα με 5-0 στο πρώτο δίλεπτο και τον Αχιλλέα να μειώνει σε 5-2. Με 7 πόντους σερί η διαφορά ανέβηκε στο +10 για τον Κεραυνό στο 5’, ενώ ο Cole με εύστοχο τρίποντο στο 7’ μείωσε σε 14-10.

Στη δεύτερη περίοδο οι γηπεδούχοι συνέχισαν με τους ίδιους επιθετικούς ρυθμούς και είχαν τον έλεγχο του παιχνιδιού. Με το τρίποντο του Παυλίδη στο 15’ το σκορ διαμορφώθηκε σε 42-25, και οι φιλοξενούμενοι μείωσαν σε 52-31 στο τελευταίο λεπτού του ημιχρόνου με τις βολές του Pass.

Ο Αχιλλέας δεν κατάφερε να απειλήσει τον Κεραυνό στο δεύτερο ημίχρονο. Η ομάδα του Στροβόλου ήταν καλύτερη και ολοκλήρωνε τις επιθέσεις της, την ίδια ώρα που κρατούσε δυνατή την άμυνα της. Είχε το προβάδισμα μέχρι το τέλος του αγώνα και η διαφορά ξέφυγε στο +58 με τους γηπεδούχους να επικρατούν με 115-57.

Τα δεκάλεπτα: 28-18, 54-31, 84-45, 115-57

Κεραυνός (Γιάννης Δαμαλής): Hatfield 22(1), Edge 18(3), Μιχαήλ 7(1), Davis 12(2), Τρετιακόβ 8, Crockett 7(1), Κουμής, Σ. Τίγκας 16(4), Παυλίδης 25(5)

Αχιλλέας (Ευριπίδησ Ανδρέου): Pass 11(1), Μιλίνκοβιτς, Andrews 5 (1), Cole 12(4), Reynolds 14, Νεοφύτου 2, Παναγιώτου, Σαζπαζίδης 2, Κωνσταντίνου 6(1)