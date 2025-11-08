Η απονομή του τροπαίου στον Τζόκοβιτς
Στο κατάμεστο Telekom Center Athens, ο Τζόκοβιτς κατέκτησε με ανατροπή τον 101ο τίτλο του (2-1 επί του Μουζέτι), σηματοδοτώντας την ιστορική επιστροφή του ATP Tour στην Αθήνα μετά από 31 χρόνια.
Ο Νόβακ Τζόκοβιτς έγραψε ακόμη μία χρυσή σελίδα στην καριέρα του, κατακτώντας τον 101ο τίτλο του στο Hellenic Championship της Αθήνας.
Ο Σέρβος θρύλος του τένις επικράτησε με 4-6, 6-3, 7-5 του Λορέντζο Μουζέτι σε έναν συναρπαστικό τελικό, χαρίζοντας στο κοινό του Telekom Center Athens ένα ματς υψηλού επιπέδου.
Η απονομή είχε ξεχωριστή στιγμή, καθώς το τρόπαιο παρέδωσε στον Νόβακ ο αδερφός του, Τζόρτζε Τζόκοβιτς, κάνοντάς τη βραδιά ακόμη πιο ιδιαίτερη. Ο Σέρβος πρωταθλητής ευχαρίστησε το ελληνικό κοινό για τη θερμή υποστήριξη και πανηγύρισε την κατάκτηση του 101ου τίτλου της καριέρας του.